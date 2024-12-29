邱士縉自誇有靚股 姜濤摸「大表Pat」 稱跟Stanley拍舌吻戲冇問題 (18:45)

谷導追問若然拍戲要作出犧牲，比如剃頭或增肥，姜濤聞言自嘲：「我唔使增肥﹗（再增肥到200磅？）3日﹗」（ViuTV電視圖片）

姜濤﹑「大表哥」邱士縉（Stanley）﹑ERROR的郭嘉駿（193）接受由谷德昭主持的《爆谷一周》訪問，分享拍攝劇集《無用的謊言》感受。

谷導問若然李安導演邀他們拍攝《色，戒》會否考慮？Stanley自詡有「靚股」：「真靚，我覺得幾靚，挺囉，圓潤。」又笑指經常對鏡照屁股，他對鏡頭說：「李安導演，我有靚靚的屁股。」谷導再問阿姜，姜濤聞言即說：「我唔使喇﹗」193即搭訕：「佢（姜濤）嗰個唔夠Firm，你（Stanley）嗰個較Firm。」

姜濤續說：「搵我做女主角，但同你（Stanley）拍﹗」Stanley說：「變咗好Cult（片）。」193化身電影「親密指導員」，問2人的尺度可以去到邊，Stanley說：「佢（姜濤）嘅話，最好衫邊就得。」再追問可否咀嘴？Stanley猶疑說：「佢（姜濤）呀﹗佢就...」193再說：「導演話電影本來要求伸脷？」姜濤即稱「絕對冇問題，我無限配合。」193追問Stanley：「會否影響你現實感情關係？」Stanley笑稱：「會影響到我心情。」

193又問肢體動作方面，假設拍類似電影《叔‧叔》親密戲分，要摸對方屁股又如何？姜濤爽快說：「得﹗成日都摸﹗」Stanley反問：「即係我摸佢籮柚，佢又摸我籮柚？哦...好呀好呀﹗」谷導叫2人擺出摸屁股姿勢，姜濤即主動摸大表哥，谷導笑稱：「佢（姜濤）真係好想喎﹗」反而大表哥表現避忌並無觸及「姜股」，並不停向後縮，畫面搞笑，谷導此時說：「真係影響到佢心情﹗」

谷導又追問若然拍戲要作出犧牲，比如剃頭或增肥，姜濤聞言自嘲：「我唔使增肥﹗（減肥？）都要大表哥喺度。（再增肥到200磅？）3日﹗」至於193和Stanley亦不介意剃頭演戲。

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（即時娛樂）