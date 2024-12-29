Sica被批唱功差 稱會繼續學唱歌 赴韓追星 冇留意網民評語 (19:53)

提到早前開個人演唱會獻唱Cookies舊歌《心急人上》，Sica被狠批唱功差，她說：「我同意下次自己應該要唱得好些，會繼續學唱歌。」（林蘊兒攝）

何洛瑤（Sica）、女團Beanies、黃妍、力臻、Michael C及陳凱詠（JACE），今天（29日）演出商場戶外騷，楊安妮（WinWin）原定有份演出，但她患腸胃炎嘔吐不適及加發燒缺席。

Sica表示今天是她今年最後一個商演，除夕夜已約圈外朋友到郊外露營燒烤，然後倒數看日出迎接新一年。Sica稱已準備創意十足的戰衣，出席商台《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎禮》。她又公布喜訊：「聽日我的新歌《JET-51CA》推出，已邀請一位重量級嘉賓，幫我拍連續短片在網上宣傳，預告會是好大驚喜。（會不會再向林家謙邀歌？）新一年暫時未有計劃，同偶像保持距離好一點。」

提到早前開個人演唱會獻唱Cookies舊歌《心急人上》，Sica被狠批唱功差，她毫不介懷說：「覺得不用特別回應，我同意下次自己應該要唱得好些，會繼續學唱歌，暫時無計劃再公開唱多次。我沒有留意網民評語，因為騷後翌日便執行李去韓國追星，一追星就什麼事都不記得，不要以為我EQ高，其實我經常發脾氣。」

昨晚會展舉行的《新城勁爆頒獎禮2024》，Sica因為有工作在身才缺席，並非與無獎有關，她說：「我喜歡出席頒獎禮，可以乘機入後台追星。《叱咤》我會出席，但缺席新城並非『大細超』，因為香港樂壇，人人有份，人人平等！」

（即時娛樂）