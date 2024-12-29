姜濤唔公開戀情 怕變茶餘飯後話題：大家只會「食花生」 (22:23)

姜濤﹑邱士縉（Stanley）﹑ERROR的郭嘉駿（193）亮相《爆谷一周》，主持人谷德昭問姜濤將來會否公開拍拖？姜說：「老實講，喺呢一行，拍拖當然係私事，公開嘅唔好處喺𠵱家呢個狀態比較多，因為大家只會『食花生』，多咗你嘅私事畀人『食花生』，其實係幾困擾嘅事，本身我哋喺呢一行都好多爭議，我偏向唔公開，當你係藝人時，因為呢啲私事，會變成茶餘飯後話題。（谷導：會構成一啲壓力？）係呀﹗」

193被谷導爆曾維護地下情，如果再拍拖的話，是否都選擇地下情？193說：「首先大家唔好關注我嘅戀情，因為我有一個隊友搶晒風頭，你睇ERROR得一個有緋聞，我出街拖住兩個女仔都冇人報...（谷導：都係跑步嗰個啦﹗）我冇指名道姓...我拍拖唔會公開，咁私人，兩個人嘅事，我都唔係乜嘢好人，如果公開咗，其實會令個女仔有負擔，甚至畀人鬧都未定，不如收收埋埋，我哋知大家點對對方就得。」

姜濤再說：「有個重點係，一旦分手嘅話，佢（女方）以後畀人印象就係邊個嘅前度，對佢嘅將來都唔係咁好。」

谷導表示若然真的拍拖，要預備好怎樣向外界回應，要讓女生有好的感受，此時193意有所指說：「有前輩教過，追求中囉，畀啲空間我哋﹗我講緊前輩咋，呢個說法好保護女方。」全場爆笑﹗193向姜濤及Stanley說：「我冇講邊個呀，唔使咁緊張，唔關你哋隊（MIRROR）事。」Stanley說：「我哋唔回應﹗」

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（即時娛樂）