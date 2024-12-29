盧瀚霆更新Vlog 分享學唱歌健身片段 自揭因肩頸受傷 需睇中醫3個月 (23:08)

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）今晚（29日）在YouTube頻道貼新片，名為「與我過兩天」，片段中記錄教主坐車去學唱歌及做Gym和行山，他先和Guddy Sir學唱歌，教主開完聲立即練歌，當時他正苦練泰文歌，故要把握時間加緊練習，學完唱歌後他笑言感到身心疲累，因為不停探索自己的範圍及領域：「低音嘅要低音啲，高音嘅再高音啲，要搵一個啱嘅位置，聲嘶力竭之餘，把聲好似做咗Gym咁﹗」

學完唱歌後，教主便坐車去做Gym：「我已經有3個月冇練背，因為條頸同肩後膊傷咗，所以要睇中醫3個月，呢個星期好番少少，可以練番背同膊。」教主憶述上次做真正引體上升已是5個月前的事：「希望喺唔傷嘅情况下，可以保持厚實。」

教主跟私人教練Jacky操背及膊，以及做其他訓練，完成後教主不忘擺出OKOK手勢，他指前年舉行拉闊音樂會前2個月，跟Jacky做Gym，眨眼已跟了2年幾，他當對方是第二個爸爸，而Jacky本身也是一個爸爸，大讚對方有耐性又Sweet，是他其中一個最尊敬的人。

做完Gym後，教主去應診中醫，之後再去行山放電；翌日就到商台受訪及見神徒（粉絲暱稱），由於他穿了太多衫，做錄音訪問時太焗要除外套，搞到面紅耳赤，他當時還自揭有皮膚敏感，所以搞到滿面通紅，但好彩沒有起「粒粒」。

（即時娛樂）