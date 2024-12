next

一代歌后梅艷芳(梅姐)今天(30日)逝世21年,她的徒弟何韻詩和草蜢的蔡一傑,在社交平台貼相及貼片懷念梅姐。阿詩貼出和梅姐合照,並以英文寫道:"Always always on my mind.",傑仔則貼出那些年草蜢與梅姐同台演出《癲多一千晚》的珍貴片段,當年4人載歌載舞,表現合拍,傑仔寫道:「無盡思念和回憶,只能夢中見。」

(即時娛樂)