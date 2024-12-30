馮允謙辦簽唱會 5個半小時完成 細聽歌迷心聲 自爆投入到忘記內急 (12:50)

唱作歌手馮允謙（Jay）昨日（29日）在將軍澳舉行個人大碟「EMO」簽唱會，演唱碟內作品《無理取樂》和《會再見的》，千人圍觀，約500歌迷排長龍，大合照時更一齊高呼「Jay Fung I Love You」，非常熱鬧。

簽唱會下午3時開始，唱歌表演後，3時45分開始簽名環節。Jay除了簽名和寫感謝詞，還逐一跟他們說說話，大約晚上8時半才圓滿結束，排隊歌迷大合唱打氣，而Jay笑言太投入為大家簽名，而忘記去洗手間。

簽唱會順利完成後，Jay說：「近年因為工作來去匆匆，無機會停下腳步同歌迷傾偈，今（昨）日可以逐個聽佢哋對我啲歌和唱片嘅感受，有啲歌迷同我講，我嘅音樂點樣影響佢哋、陪伴佢哋、帶畀佢哋正能量，對我嚟講好有意義。因為我每次寫歌做音樂，就係希望令人有感受，聽到佢哋嘅故事，知道我可以幫到佢哋，真係好感恩，好多謝大家。」

他又稱：「好感動，有歌迷為咗嚟簽唱會，原本去外國旅行都改行程，或者專登留喺香港，仲有啲歌迷嘅男朋友或老公，陪另一半嚟支持我，等咗幾個鐘，好有愛，我要向佢哋好好學習。」

不少歌迷花心思打扮，又製作禮物送Jay，有歌迷更抱BB排隊簽名，其中一位媽媽級歌迷對Jay說：「你去年第一次紅館演唱會喺台上打鼓，佢（指BB）喺我個肚裏踢我，今年你開第2次紅館演唱會，佢出咗世啦，所以帶佢嚟見你！」亦有不少歌迷預祝他元旦日叱咤頒獎禮上有好成績，為他打氣。

明天除夕，Jay回望2024年十分感恩，他說：「今年好充實，完成咗好多願望，工作上做咗好多演出，而且出到自己大碟，又可以搞簽唱會同大家見面，而歌迷願意咁樣排隊等我，逐個逐個傾偈，對我好大鼓勵，我真係好開心、好感恩。」2025年將至，Jay承諾繼續衝，繼續寫更多作品回饋歌迷支持，他希望放假去一個從未到過的地方旅行，刺激創作靈感。

（即時娛樂）