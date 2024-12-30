《臨時決鬥》動作篇｜古天樂嚴訓王丹妮 怒撻打肚兼電擊 (12:55)

古仔相信這是王丹妮入行以來，拍攝最辛苦的電影。（大會提供）

王丹妮說：「我接這部電影的時候，沒想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」（大會提供）

由古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略和陳慧敏等演出的賀歲電影《臨時決鬥》，將於明年1月28日（年廿九）上映。

電影公司今天（30日）發布「動作篇製作特輯」，導演麥啟光表示原先打算找替身演的部分，演員都親身上陣。梁詠琪透露開鏡前，先用1個月了解泰拳基本功架。戲中由古天樂飾演的鍾磊，是歷屆拳王兼出色泰拳教練，當中古天樂為激勵戲中的王丹妮，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，在旁的梁詠琪亦不忍看到，王丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。

古仔表示，相信這是王丹妮入行以來，拍攝最辛苦的電影。導演亦指：「其實不是林雪（王丹妮角色）接受訓練，是王丹妮接受訓練。」王丹妮說：「我接這部電影的時候，沒想過這麼多打戲，有很多場戲也在挑戰王丹妮，可以成就自己，最後得到正面結果。」

周秀娜在戲中為了飾演男友Daniel Wu的陳湛文，接受擂台挑戰，她說：「因為我做泰拳女拳王角色，好大壓力，頭2、3堂訓練頗氣餒，師傅不停糾正我的姿勢，泰拳真係要打真人，開頭唔敢出力，正式拍攝時，我同丹妮不停有受傷，與丹妮拍2天，2人像大戰300回合。」

胡子彤說：「當你上到擂台，這3分鐘就只得你自己，所有事情都是靠你自己去面對。打人已經好難，仲要打師母（梁詠琪），幾鬼驚。拳擊對我說，步入擂台就要完成比賽，無論落後與否都冇得走。」張文傑說：「好多人問我這部動作片準備了什麼，其實我這30多年已經準備了。與古仔多次合作，今次是首次對打，感覺興奮。」

（即時娛樂）