王智騫范麒智拍BL劇 展開同居生活 「仔仔一牀」唔尷尬 (14:08)

以男男CP上陣成功突圍的王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），近日到台灣拍攝有份主演的BL劇《靈魂約定》；《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，講述靈魂交換，一個69歲老人魂穿到20歲孫子身上，與室友共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣。

當中Martin與Kenji除了會有親嘴戲外，更會有牀戲及海量裸露鏡頭，為投入角色，2人在鏡頭後更展開同居生活。

Martin與Kenji過往不時孖住出席品牌活動，不過在同劇演對手戲，還是第一次，難得赴台開工，2人初體驗同居生活，為角色更不惜睡在同一張牀，Kenji說：「感覺都唔錯嘅，因為平常佢會煮嘢畀我食，我就負責洗碗。」Martin指Kenji在生活上一些生存技能，比較依賴他，他說：「佢（Kenji）平時做事比較慢吞吞，我就比較急，所以我成日都要喺旁邊不斷催促佢。」

提到在劇中演大學情侶，畫面上除了親嘴戲，亦會有牀戲，對他們而言感覺新鮮，而且是大挑戰，難怪Martin指：「今次喺劇中有海量裸露鏡頭，唔使開工嘅時候，我哋都好努力咁做Gym，期待以最弗身形上陣。」問到2人最尷尬戲分可會是咀戲？他們認為咀戲並不是最尷尬，Martin表示：「我哋玩遊戲都有咀過，唔會太尷尬，反而有啲鬧交戲、感情對話，仲尷尬，因為我哋平時對話好少會咁deep talk。」

（即時娛樂）