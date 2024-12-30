《中年3》30強誕生 劉洋隊成本回合最高分 黃博帶隊表現出色 (14:14)

《中年好聲音3》昨晚（29日）8時30分翡翠台播映，評審團除了固定班底外，今集起Eric Kwok（郭偉亮）將擔任嘉賓評審，谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，及張崇德、張家誠擔任團戰導師。

新一回賽制，35位選手分為7組，按晉級次序從7首指定歌曲中選歌；每位評審最高可給每一組20分，另邊廂3位導師谷婭溦、韋綺姍和謝文雅，在後台憑聲音盲選揀學員（每位導師最多可選3位），每撳燈一次可為該團戰演出加1分，該隊亦可獲得免淘汰資格；團戰最低分的3組，會共淘汰5人。

團戰歌單和分數如下：《我的歌聲裡》91分 - 劉洋（隊長）、趙浚承、曹越、何平秋、王鄭浚仁；《到底發生過什麼事》88分 - 黃博（隊長）、任永健、羅逸軒、杜閱、陳嘉琦；《大熱》81分 - 李創偉（隊長）、善玥澄、楊炳德、李金凱、陳溢光；《小幸運》81分 - 張與辰（隊長）、侯靜伊、陸東成、劉曉昆、宗倩如；《傾城》79分 - 陳芷盈（隊長）、林立峰、蕭樺堅、尤詩郡、郭偉倫；《冷雨夜》75分 - 莫麗淇（隊長）、劉傳民、阮慧珊、Dan James、張家豪；《知心當玩偶》73分 - 胡家健（隊長）、高菲、梁春茹、蕭偉倫、劉家溢。另3位導師已暗地揀選幾位唱將入隊，分別谷婭溦隊：張與辰、Dan James；韋綺姍隊：黃博、劉洋、阮慧珊；謝文雅隊：陳芷盈、任永健、趙浚承。

本回合最高分的劉洋隊，在分組後曾爆「失聲風波」，隊員趙浚承自揭吃過蛇羹後突然失聲，綵排時也未能唱歌，需由王鄭浚仁代唱；曾以男子組合Square出道的趙浚承謙稱「掹車邊」參賽：「心情好驚，我好鍾意唱歌，曾經出過道，之後離開做其他行業，放棄咗唱歌，覺得自己冇機會。同呢班人聚埋有共同喜好同愛好，好難得，我掹車邊跟住佢哋。」

5人演繹《我的歌聲裡》贏盡掌聲，張佳添激讚：「你呢班人可以成團，好厲害！劉洋有一段發揮得非常之好，其餘4個都冇失色。」周國豐亦讚劉洋音樂感強：「簡單幾句verse已將首歌帶到出嚟，整體5個人完全合格，冇可能foul你哋。」

屈居第二的黃博隊，周國豐大讚表現極佳：「個頭開得好好，3個女仔嘅穩定性令我哋好快進入到首歌。唯一要扣分係去到music bridge之後，chorus部分個力量，黃博係有啲要負責，力量去唔到將首歌推進再上一層。」

Eric Kwok反而被黃博的演技吸引著：「黃博企喺後面嗰幕，我好鍾意，佢好有戲，成個表情話畀你知隻歌講乜、唱緊乜，身為歌手有戲好緊要。」

5人得悉分數奪得88分好成績，即擁作一團感動流淚，羅逸軒感觸良多：「我哋5個係好內斂嘅人，開頭讓得好緊要，行前一步又退一步，好開心你哋睇到我哋當中嘅合作。」

除了「養豬人」胡家健隊被Eric Kwok狠批台風騎呢，成為最低分包尾一隊，獲得尾二75分的莫麗淇隊，亦被這位客席評審直指災難式演出，Eric Kwok說：「團火喺呢個表演係冇撻著過，5個都好有character，但for團隊表演我覺得係一個disaster（災難）。」至於淘汰區，本回共foul五位選手，分別是《傾城》蕭樺堅、《冷雨夜》莫麗淇和張家豪，及《知心當玩偶》劉家溢和梁春茹。

（即時娛樂）