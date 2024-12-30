姜濤邱士縉上演英雄救美戲碼 被爆常說「無用的謊言」 (17:40)

ViuTV劇集《無用的謊言》集合多位人氣偶像演出，MIRROR成員姜濤和邱士縉（Stanley）談及與前輩演員及《全民造星》師弟妹合作感受，更透露劇中會有一幕英雄救美戲碼，令觀眾期待。

Stanley表示欣賞楊詩敏（蝦頭）：「她是一位很有經驗的演員，既演出過舞台，也是電視演員。我記得有場戲我演得有點尷尬，但她幫我化解，這是很好學習體驗。」姜濤則難忘跟邱頌偉（阿雞）合作：「今次我遇到的前輩是雞老師，雖然同場機會不多，但每次遇見他的場口，都覺得很開心，因為可以請教他很多演戲問題。」

除了前輩，劇中亦有《造星》師弟妹參演，Stanley謙稱：「很開心可以在Yoyo（葛綽瑤）身上學習。」姜濤聞言說：「你這樣說...我們已經是前輩了嗎？之前沒跟Jason（雷濠權）接觸過，今次拍劇才認識他，從他的眼神中，看見他很有熱情。Jason是第一次參加戲劇的演出，很記得他第一日來，就算只是數句對白，他也很重視整個表演，不會鬆懈。」

Stanley劇透將上演英雄救美戲碼：「我是那位『英雄』，而姜濤則是那位『美』。」姜濤補充：「193（郭嘉駿）飾演的高嘉豪，約我出來想殺死我，因為他覺得是我害死了他的妹妹（許寶恆飾）。他（Stanley）逼於無奈要救我，本身是不想救我的，你前女友是誰啊？」Stanley回答：「芊雨（葛綽瑤），亦是他（姜濤）劇中的現任女友。」

被問到聽過最無用的謊言是什麼？Stanley笑說：「姜濤說『得啦』、『嚟緊啦』等，很短的都是謊言，是延遲的戰術。」姜濤沒法招架：「沒有反駁，沒有反駁。」至於有否說過美麗的謊言？Stanley笑謂：「姜濤經常問他演戲演得好不好？我回答他『差少少』，我不想他太自大，但其實他演得很好，只是我這樣跟他說。」

Team Stanley和姜糖（粉絲暱稱）不時為劇組送上應援餐，各種方式支持他們，Stanley和姜濤答謝他們：「很多謝大家！希望大家多多支持《無用的謊言》，真的看見工作人員捱更抵夜很辛苦，希望作品出來後能令大家喜歡。我們會繼續做好的作品。」

（即時娛樂）