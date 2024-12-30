Apink迎接出道14年 明年1.18澳門合體開騷 (17:23)

由朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮等組成的韓國女團Apink，相隔1年再次來到澳門開騷。明年1月18日於「澳門百老匯」─百老匯舞台，展開她們出道以來，第7個巡迴演唱會《2025 Apink 7th Concert [PINK NEW YEAR] In MACAU》。

Apink明年迎來出道14周年，以清純可愛又充滿活力的表演，為粉絲們注入能量。Apink多年來發表多首耳熟能詳歌曲，包括：《LUV》、《Remember》、《Mr. Chu》、《NoNoNo》，其中《LUV》在各種音樂節目中獲得17冠王，成為女團史上最多第1位的歌曲，亦是唯一一個組合，取下當月所有音樂節目第1位！Apink在2018年開始轉型，以Girl Crush風格推出了《I'm so sick》、《Dumhdurum》等歌曲，以出眾的表現與實力擄獲粉絲芳心，同樣大受好評！

近年成員們將重心轉移到個人身上，在各自擅長領域大放異彩！主唱鄭恩地不僅參加了粉絲見面會，還演出電視劇《她的日與夜》，此劇更打入Netflix上游，取得不錯成績；尹普美在年初人氣劇集《淚之女王》中，飾演「羅秘書」一角，反差表演讓觀眾留下深刻印象，成為話題；金南珠在今年3月，發行第2張個人專輯《BAD》，以強烈形象現身，為自己音樂添上獨特色彩！

Apink亞洲巡迴演唱會，於12月21日起在首爾出發，跨到2025年後，在1月18日及2月1日，分別在澳門與台灣開騷，與不同地方的粉絲見面。澳門騷票價分為$1,799、$1,399、$999（MOP/HKD），Apink更準備大量粉絲福利，與大家近距離接觸。

（即時娛樂）