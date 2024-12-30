Yoyo擔正女一求突破 唔怕惡意批評 蝦頭鬧交戲演得差爆喊 靠姜濤釋懷 (20:48)

葛綽瑤（Yoyo）繼劇集《季前賽》，於ViuTV劇集《無用的謊言》再次與姜濤演情侶，表明無懼再被惡意批評，壓力亦不是來自對方，而是自己演得好不好。劇中與Yoyo演母女的楊詩敏（蝦頭）亦直言有壓力，就是大家認為作為前輩，必定演得好，但當中一場與Yoyo鬧交戲，卻自覺演得不好而爆喊，要姜濤陪伴傾偈釋懷。

Yoyo第二次和姜濤合作拍劇演情侶，她表示由接觸劇本到開拍時候比較倉卒，準備時間也不多，她說：「不過再次合作，已不用warm up，沒有第一次那種尷尬，覺得大家都成熟了，今次有攬及被他惜額頭。」

再和姜濤演情侶，是否已有心理準備再次面對惡意批評留言？她說：「我覺得每套劇其實無論拍檔是誰，自己是什麼角色，相信都會有一些評語，我全部都會看，不會避開，如果評語是關於我的演技上，或提供一些改善的方法，我會很樂意去聽，沒有100分完美演員，亦多謝有些是特地留言支持我的。」她明言壓力並不是來自與姜濤演一對，要顧慮的是本身是否演得好。

Yoyo稱今次是真正首度擔正女主角，且有不少突破，撇甩少女味，嘗試少許動作戲，還學習到怎樣才跌得靚，劇中她演蝦頭女兒，但她覺得和對方似姊妹多過似母女。

蝦頭指如現實中有Yoyo這麼靚女的女兒，一定會很感恩，因飾演的角色是戀愛腦，很年輕就生女，與Yoyo似兩姊妹也合理，喜感亦很強；她笑稱也想在劇中有感情線，但角色設定相比韓版有很大改動，她連想爭取和姜濤演對手戲都爭取不到，很不開心。

蝦頭認為大家覺得前輩會做得好，也一定做得到，其實也有壓力，當中有場母女鬧交戲，就因自覺演得不好，令她難忘，她說：「拍攝這場戲時，大家都好激動，Yoyo幫了我很多，激發了我的小宇宙，但覺得自己拿捏得不好，拍完更忍不住喊，但已經錯過了，令我思考到一些關於演技上狀况，或想突破自己的一些東西，發覺原來自己有這樣的問題，就是因為這場戲，令我之後再拍攝這類戲時演得更好，這場戲在我人生裏好重要。」她大讚姜濤好好，見到她出現這個狀況，特地和她在戶外的夜空下，傾談關於演技事，她笑道：「我覺得這是拍這套劇最深刻的部分，但不關套劇事！」

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（即時娛樂）