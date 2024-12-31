《奔跑吧！》吳若希自毁顏值 色誘蕭正楠香艷不足玩出火 (15:06)

丁仲堯（蕭正楠飾）與當紅女藝人沈洛澄（賴慰玲飾），表面上是歡喜冤家，但實質卻是愛火重燃舊情人。（無綫提供圖片）

由於劇情講到3位主角初入行時，因為拍攝蒸餾水廣告而結緣，首集播出了以AI炮製、以3人為主角的逆齡廣告片。（無綫提供圖片）

蕭正楠和吳若希用超大湯匙食湯圓，引發網民熱話，吳若希「忍笑喪啪湯圓」，成為昨晚網民熱推gif。（無綫提供圖片）

吳若希演技獲網民讚賞，而她在劇中自毀顏值演脫節老婆。（無綫提供圖片）

由蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅和何遠東等合演的無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（30日）首播，劇情講述綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾），與當紅女藝人沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡喜冤家，但實質卻是愛火重燃舊情人，丁仲堯背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾），而與洛澄打得火熱。元宵前夕，采琳突然回港向老公送上「愛的驚喜」，令丁仲堯與洛澄陣腳大亂。

首集劇情雖然簡單，但卻迎來不少「花臣」，除了劇集甫開始，已有蕭正楠扮鬼扮馬拍攝不同款式廣告外，由於劇情講到3位主角初入行時，因為拍攝蒸餾水廣告而結緣，首集播出了以AI炮製、以3人為主角的逆齡廣告片，片段所見，三人以AI換面變年青後的樣子夠晒卡通兼有記憶點，符合劇集喜劇風格。

網民讚吳若希有戲劇天分，除了一再自毁顏值包袱，扮演早已脫節的「烏搲老婆」、劇集尾聲自以為大限將至的淚崩戲、2場與蕭正楠正面交鋒戲，亦笑點十足！除了有玩到著火的浴室調情戲，還有簡單吃湯圓戲分，2人透過超大湯匙引發網民熱話，吳若希「忍笑喪啪湯圓」，成為昨晚網民熱推gif。

另一女主角賴慰玲（阿賴）演當紅女藝人，昨晚出場造型千嬌百媚，阿賴新劇造型亦火速成功入屋，網民大讚升呢人母的阿賴女人味爆燈，阿賴還大派表情包，尤其向阿蕭投放的「呷醋」及「撒嬌」表情少女味十足。

（即時娛樂）