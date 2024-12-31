Twins世界巡唱結束 達成倫敦開騷夢想 蔡卓妍多次落淚 鍾欣潼放假休息 (15:49)

Twins今年初開始舉行《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡足一整年，聖誕在倫敦OVO Arena Wembley演出結束，日前從倫敦飛新加坡演出2場，所到之處都受歡迎。

Twins的英國站演唱會，黃偉文（Wyman）、王灝兒（JW）也捧場，氣氛熱烈，2人本想同美國場次一樣繞場握手，但歌迷太瘋狂關係，只得在台前握手，去不到後方，而Wyman亦拍下騷後感，大讚Twins演出精彩。

新加坡站不單是Twins出道至今的第100及101場演唱會，並且是《Twins Spirit》這個騷的最終場，舞台上她們跟歌迷暫別，歌迷台下大哭，2人也被感動得眼泛淚光，慶功時阿Sa跟Dancer擁抱，再忍不住流淚。

回想這1年來努力，阿Sa（蔡卓妍）表示走勻世界各地，並且完成第一次倫敦開騷的夢想，是非常開心的事，由香港站開始，從沒想到可以走足一整年：「每一站都有難以忘記美好回憶，應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴去完東岸又去西岸，連續21日，返香港一個禮拜又去倫敦，喺倫敦過聖誕又直接去新加坡，覺得自己體能都算係咁。」

談到英國之旅，阿Sa完騷後，留下來放短假，跟媽咪、容祖兒、Wyman等過聖誕，她說：「英國之旅好開心呀，因為第一次同媽咪喺外國過聖誕，好多朋友都過埋嚟一齊玩，見到阿Y（Wyman）同（吳）君如姐啦﹑阿祖啦﹑馬天佑啦，仲有我一啲移咗民去英國舊同學，呢個咁難得嘅聖誕party，我哋都籌備咗一陣，大家齊心協力先可以達成，真係好難忘好好玩﹑好耐冇過咁多人咁開心嘅聖誕節。」

新加坡慶功上，阿Sa表示來到最後一站有點不捨：「每個演唱會都會有結束嘅時候嘅，當然會唔捨得，台上面見到有好多歌迷喊，搞到我都忍唔住。當你企喺個台上面，見到台下觀眾投入咁跟住你唱歌，對住你好開心咁笑，好留心咁聽你講每一句說話，係好感動，我會永遠都記得呢啲畫面，慶功時啲dancer唔捨得，一個二個喺度喊，所以又搞到我忍唔住，一開咗個掣就好難停㗎啦。我成晚都平復唔到心情，瞓咗冇一個鐘，就要起身執行李出機場。」

回港後，阿Sa表示集中火力做農曆新年上映的電影宣傳，她說：「我都好期待，因為成套戲演員好好笑，好期待謝票時候，同佢哋一齊玩一齊吹水，一定笑死我，今年係超級無敵忙碌嘅一年，都真係有啲攰，我諗下年要放慢少少腳步，唔可以走太快。長命工夫長命做嘛！」

阿嬌（鍾欣潼）表示巡足一整年非常難忘：「我同阿Sa經常喺台上講，每一次演唱會，都會當係最後一次，今次都唔例外，無人知日後幾時再開，我真係要好好放一個假，已經同公司申請，要好好休息，養足精神。美加及倫敦如夢如幻，要敵過時差，但又實現了倫敦開演唱會夢想，非常多謝歌迷，這次巡演一路相伴，佢哋做咗好多應援，同埋第一次係英國過聖誕，好有氣氛，都難忘。」

（即時娛樂）