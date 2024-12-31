唐詩詠西藏朝聖 曾現高山反應 「靈魂之旅」找到內心平靜 (16:28)

唐詩詠稱西藏之旅，令她找到內心的平靜，同時也學習慈悲﹑感恩和敬畏之心。（Ig圖片）

視后唐詩詠早前踏上西藏朝聖之路。昨天（30日）詩詠在Ig貼出多張在西藏拍攝的照片，她表示由成都去林芝﹑再由林芝坐車入拉薩：「睡了一整天調整身體，第一次出現高山反應，立即吸氧氣﹑多喝水，症狀就緩和了。」

調整完身體後，詩詠出發往最難去的地方：「在離西藏大約3﹑4個小時車程的一個寺廟，我們攀過兩個5千海拔的山，經過一個小村莊，由於沿路什麼都沒有，所以領隊安排了一架餐車，我們一邊看著喜馬拉雅山山脈﹑雪域聖湖﹑羊湖，一邊享受我們簡單的午餐，然後看着這些美景，妳會感到自己是多麽渺小。」

之後她再去另一個寺廟：「在4千海拔，我已經沒有再出現高原反應，背上氧氣瓶大概用了45分鐘上山，又再一次俾被眼前嘅美景所震撼。」

詩詠稱今趟西藏是一次靈魂之旅，令她找到內心的平靜，同時也學習慈悲﹑感恩和敬畏之心，感受與大自然相融的愉悅：「然而這片土地的真實感受，是無法用言語完全表達的，只有親自踏足，才能領悟到。」雖然12月的西藏好寒冷，但詩詠穿著得宜，穿了4層衣服便夠數，就算是零下天氣也不怕呢﹗

另外，詩詠與朋友合資開設的日式吐司專門店，店舖由試業至今日大受歡迎，每日都大排長龍，成為人氣麵包店。麵包每天分3個時段出爐，分別10點﹑1點半和4點半，今天（31日）除夕夜，中午12時許已有10幾人排隊，等候1時30分出爐麵包，高峰時有80人排隊，惟因生產有限，為了不令朝聖顧客失望，每人限買5件，有顧客表示本來都想待熱潮減退後才來買，但還是忍不住先吃為快；另有顧客買了3件麵包100多元，最貴一件40多元，她說雖然貴，但都不妨一試。

（即時娛樂）