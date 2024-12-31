冼靖峰獲TVB器重機會不斷 盼2025年成為全方位藝人 (21:30)

冼靖峰表示多得前輩鄭則士點醒，提示他要當自己是泥膠，靠自己塑造獨特的形象，而最好的方法就是不停去自我增值。（劉永銳攝／資料圖片）

26歲冼靖峰（Archie）出道3年，演出機會不斷，參與《亞洲超星團》後組男團LOONG 9，在劇集《神耆小子》首當重要角色，又擔任旅遊節目《一路繁花》主持等，備受力捧。他開心獲公司器重，形容2024過得充實，他展望2025年事業再有新突破，目標成為唱得、跳得、演得、睇得、主持得連創作都得的全方位藝人。

Archie被看好膺台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」，他接受《明報》專訪，談到工作機會多：「無可否認，公司給我好多嘗試和鍛練，必定要有信心在未來愈做愈好，不會辜負大家期望。新一年，我想歌手、演員、主持三線一齊發展，更希望向唱作人路線進發，創作一首專屬冼靖峰2025最爆最紅的代表作！」

談到參加《亞洲超星團》後順勢跟其他樂壇新星組男團LOONG 9，打入內地市場，為演藝事業帶來新突破，但世事難料，計劃不似預期，Archie並沒有因遇阻滯而感失望，相信凡事有得必有失：「我沒有後悔參加《超星團》，雖然經歷過外界諷刺與嘲笑，不過無論演技或心態，也得到磨練，成為個人轉變的契機。」

入行第4年，Archie從未舉行個人演唱會，他儲好彈藥，正等待公司安排，有望2025年能願望成真，他認為演出場地大小不是問題，最緊要有充足準備，除有信心唱跳之外，亦可表演玩樂器，更不介意騷肌，Archie由出道開始離不開斯文形象，要打破以往框框並不容易，當中需要如同他的歌名一樣的重要元素─勇氣。

他說：「歌曲《勇氣》是由方皓玟作曲及填詞，似為我度身訂做。歌曲內容道出我在10年間，由中學時期開始想當歌手，然後由學樂器、學唱歌、玩比賽到出道、再參加《超星團》以至拍劇的心路歷程，全靠勇氣去走過高高低低。其中一項最需要的勇氣，是當年由穩定的銀行工轉行入娛樂圈，面對太多未知之數，惟有同自己講『我得嘅！』來克服不同挑戰。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）