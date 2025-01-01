劉德華紅館三度跨年倒數 高唱《情人Happy New Year》迎2025 (16:30)

劉德華昨晚（12月31日）大除夕在紅館舉行《今天...is the Day巡迴演唱會香港站》，高唱一曲《情人Happy New Year》歡送2024，與現場歌迷一同倒數，迎接新一年。這是華仔第3次大除夕在紅館與歌迷倒數，他這次在紅館開騷，連日來獲大批圈中好友捧場，如胡楓、羅蘭、汪明荃、鄭秀文、甘比、周慧敏、陳家樂夫婦、林文龍一家三口、蔡少芬夫婦、周柏豪、吳卓羲等。

年過90的胡楓（修哥）坐足全場，更起舞助興。原本華仔也擔心他過了作息時間會累，但坐在第1行的修哥反問華仔可會累。他還對華仔說：「你不覺累，我也不累！」汪明荃知道演唱會有煙花效果，因此在場內戴上太陽鏡。華仔在台上介紹4位新寵花花人時，鬼馬地向席上的汪明荃細細聲哼起「四朵金花」來，汪明荃即時會心微笑。

鄭秀文與甘比結伴入場，兩人看得投入，無論快歌慢歌都揮動熒光棒打氣，安歌時更大喊「Andy Go Andy Go Go」。林文龍與太太郭可盈及女兒3人行，林文龍透露快17歲的女兒Tania最愛聽華仔的《17歲》。音樂響起，Tania跟着歌聲哼起來，郭可盈第一時間拿着手機拍下女兒歡欣的模樣。林文龍看着女兒一舉一動，臉上流露一念慈父表情。連詩雅同樣拿着手機拍下丈夫陳家樂一臉陶醉唱着《暗裡著迷》。

（即時娛樂）