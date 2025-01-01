「夜粥小組」除夕夜首唱《FING!》 AK盼拍寵物節目 Frankie拒談女友 (16:45)

問Frankie（左圖）倒數後，要不要趕去陪女友Christy？他則說：「唔使！呢啲嘢唔講，新一年我哋講工作。」（劉永銳攝）

MIRROR「夜粥小組」成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）聯同雲浩影（Cloud）及詹仕偉，昨晚（12月31日）除夕夜到沙田出席倒數活動，獲大批粉絲到場支持，「夜粥小組」除各自獨唱，更首度公開跳唱小組歌《FING！》，贏得全場尖叫聲，原獻唱3首歌的Cloud，被粉絲尖叫聲感動得眼濕濕，臨場加碼Encore答謝粉絲支持。

「夜粥小組」先由Alton打頭陣，獻唱歌曲《道路使用者的有型守則》，他表示2024年發生好多好事，有歌曲、電影、劇集及舞台劇，新一年希望多做挑戰性高和好玩的工作；Frankie獻唱《皮思苦》，指新一年將有兩套劇推出，望大家密切留意；AK跳唱《信之卷》，他指本身養狗，新一年想拍關於寵物節目，從中得知寵物食品知識，自己會用正能量心態迎接新一年；最後上台的Lokman表示，期待新一年有更多工作機會，希望愛貓會黐實他，大家開開心心。

Cloud首次參加跨年倒數，公布新一年將推出新專輯，她先後唱出《Dizzy》、《慢性分手》及《回憶半分鐘》3首歌，她唱到眼濕濕，直言差點被粉絲整喊，再上台Encore唱出《自發性神經反應》。

「夜粥小組」受訪時表示首度公開跳唱小組新歌感緊張，為今次表演特地新加了一段舞，花2天排練，Atlon希望大家一次掙到一億，Lokman表示希望大家一次掙到兩億，AK笑言貪心是人類原動力，希望大家多幾次，同時希望大家平安健康。

問Frankie倒數後，要不要趕去陪女友Christy？他則說：「唔使！呢啲嘢唔講，新一年我哋講工作。」對於因MIRROR演唱會墜屏意外事件受傷的李啟言（阿Mo），早前首次坐輪椅外出參加聖誕派對，Lokman說：「見到佢身體愈來愈好，當然戥佢高興，新一年都祝佢繼續好落去。」Lokman表示知道公司有慰問阿Mo，至於探望阿Mo則要待公司安排。

問Cloud為唱到眼濕濕？她解釋因為平時粉絲排位比較疏落，首次感受到粉絲這麼熱烈的歡呼聲，所以十分感動。問新一年希望舉行演唱會？她說：「我都想，一直都有同公司講想有個人騷，其實我都差唔多夠歌。」她希望新一年找到男朋友，問現階段可有追求者？她說：「都應該有人追，我咁出色、咁優秀，都是幾好嘅女仔，都有認識中嘅對象，也覺得自己需要多啲經歷，先有感受唱好歌，有再話畀大家知啦！」

（即時娛樂）