MIRROR兵分三路倒數 「第二小隊」海旁欣賞煙花 Ian盼巡唱順利 (17:10)

男團MIRROR昨晚（12月31）兵分三路，分別於尖沙咀、沙田及澳門與眾同樂，一同倒數，3站氣氛熾熱，12子各自分享了新年願望。

尖沙咀區有「第二小隊」陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger），聯同Marf（邱彥筒）@COLLAR，及加拿大二人組合Crash Adams 倒數，「第二小隊」合唱充滿冬日氣氛的《12》，Ian及Jer亦分別演繹了個人作品《Thank You Postman》及《月居人》，之後他們與Crash Adams合唱《Rumours》，將現場氣氛推至高峰，之後眾人在海旁欣賞煙花兼開心倒數，融入現場氣氛之中。

來到新一年，眾人分享心情，Tiger說：「好喜慶，因為呢個新年可以同大家一齊度過，係好開心同幸福，至於新年願望，係任何工作都無任歡迎，好好裝備自己，希望迎接新挑戰。」Ian說：「今次係難得嘅機會，一齊迎接2025年嘅來臨，希望自己身體健康，另外巡唱順利。」

Jer則透露自己病了，他說：「希望大家身體健康，因為我今（昨）日都感冒，大家飲多啲暖水﹑著多啲衫，同埋多啲工作，開多啲騷，其實唱live好開心，可以同觀眾近距離接觸互動，希望嚟緊會有騷。」

Stanley因為被Jer介紹，而獲得Crash Adams賞識，他的願望十分特別，他說：「Crash Adams好欣賞我嘅rap，仲誠意邀請我同佢crossover，到時Ian、Jer同Tiger可以扮路人，因為佢哋會影一啲人拒絕咗佢哋先嘅，佢哋就做嗰啲，咁跟住我OK，就我嚟Rap，所以我要先學咗個rap先，另外當然希望拍電影，有咩都拍！」

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（即時娛樂）