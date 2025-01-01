「妹豬組」澳門倒數分享新年願望 盧瀚霆籌備跳唱歌 (17:28)

男團MIRROR昨晚（12月31）兵分三路迎新年，分別於尖沙咀、沙田及澳門倒數，3站均氣氛熾熱。

在澳門開騷的「妹豬組」，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy），在倒數前夕，在台上分享新年願望，首度唱出新歌《純銀子彈》的Edan說：「希望做多啲唔同嘅Job，出多啲自己寫嘅歌。」

Anson Lo延續2024年的願望，同時亦透露新動向，說：「希望繼續可以做到work life balance，可以繼續放鬆心情之餘，亦都可以不停去衝。籌備緊今年第一隻跳唱歌，希望做好呢個project。」

姜濤則將願望送給在場所有觀眾，他說：「希望在場每一位將所有今（去）年唔開心嘅嘢留喺度，將我哋新一年，新嘅心情，新嘅精神狀態，身體、心理上都可以健健康康，希望新一年大家都可以平安快樂。」

Jeremy感性表示：「2024年其實大家都挑戰咗好多嘢，做咗好多唔同嘅嘢，例如tour，返到香港各自又有唔同嘅project要做，今（去）年我都好幸福地，做咗好多唔同嘅騷，累積咗好多唔同經驗，希望2025年我可以有機會將呢啲經驗，展示畀大家睇，亦希望下（今）年做多啲好嘅歌送畀大家。好多謝大家一路支持我哋，無論MIRROR還是個人嚟講，我相信我哋全部人都會努力報答大家，因為大家都好叻，好多謝你哋！Thank you so much！」

Edan也十分認同，感激台下fans道：「我哋今年步入第7年，過咗咁耐大家都咁支持我哋，就算到今時今日，大家都特登過嚟支持我哋，好感動，同埋對我哋嚟講，係好大力量，好衷心多謝大家。」Anson Lo也深表認同，更道：「每次見到你哋，都係好似第一次出event一樣，都係咁感激你哋。」Edan約定大家明年再次一同倒數，而在倒數過後，4子與台下觀眾拍下2025第一張大合照，場面窩心又溫馨。

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（即時娛樂）