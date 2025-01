闊別樂壇頒獎禮多年的容祖兒,今晚(1日)罕有現身商台《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》,憑歌曲《九秒九》獲頒「專業推介叱咤十大第3位歌曲」。早前患病失聲的容祖兒,唱歌及說話時的聲線略帶沙啞,她說︰「新年快樂大家﹗首先,我要多謝由製作到MV製作嘅伙伴幫我完成咗呢隻歌。我都希望大家將來如果要搵我幫手嘅話,都九秒九Just Let Me Know ﹗好耐冇喺度見到大家,其實如果大家掛住我嘅話,我都係隨時趕到,Just Let Me Know 。多謝大家﹗」

(即時娛樂)