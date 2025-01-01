叱咤2024｜陳卓賢「起孖」 首奪男金兼獲唱作人金獎 (22:12)

「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今晚（1日）在亞博舉行。今晚破天荒將叱咤唱作人金銀銅獎及男歌手金銀銅一齊頒發，因為兩個獎的金銀獎分別屬於3位男歌手。林家謙繼奪作曲人大獎後，再奪叱咤男歌手銅獎及唱作人銅獎，暫奪3個獎，林家謙說：「我好開心，最開心兌現到舊年1月1號嘅承諾，找晒啲街數，𠵱家仲有少少私人嘅數未找，但係好快，今年好開心同唔同嘅單位合作，多謝你哋。」馮允謙奪至尊歌曲大獎後，再膺叱咤男歌手銀獎及唱作人銀獎，同樣奪3個獎。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）去年進步神速，森美表示陳卓賢全年只唱自己作的歌，播放率已高過其他男歌手歌曲，Ian最後首奪男金及唱作人金獎。台下的羅淑佩局長及張敬軒均替Ian高興，Ian上台獲獎時坦言心跳好快﹑一片空白及手震，他指2個獎項份量相當重，他多謝公司﹑多謝MIRROR及2024年每位合作過嘅音樂人。

Ian還特別多謝張敬軒：「2022年張敬軒先生攞到叱咤男歌手金獎，然後佢打畀我話有嘢攞畀我，佢就攞咗個男歌手獎畀我放喺我屋企，佢話相信有一日，我會攞到呢個獎，叫我到時再將個獎還番畀佢。」然後他望住台下的張敬軒說：「我今晚就將放屋企嗰個男歌手獎還返畀你。」