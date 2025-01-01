叱咤2024｜鄭秀文相隔逾20年再奪我最喜愛女歌手 穿當年戰衣攞獎 (23:56)

鄭秀文相隔20幾年再膺我最喜愛的女歌手，心情緊張又興奮。（鍾偉茵攝）

鄭秀文（Sammi）相隔20幾年，再度走上叱咤頒獎禮，Sammi繼1996年﹑2000年及2001年後，再次捧走「叱咤我最喜愛的女歌手」，Sammi從觀眾席出場，獻唱《我們都是這樣長大》，全場氣氛熱烈。

唱完後她表示自己太緊張，唱錯段落而致歉，她又指相隔24年再膺我最喜愛女歌手獎，十分感觸，感謝樂壇認可和喜愛，她開心地說：「24年前我攞呢個獎嘅時候，可能台下有好多歌手都未出世，今晚呢個獎對於我嚟講意義好大，我特登揀番當年著過嘅一套衫，呢件衫充滿住我對叱咤樂壇同歌迷一份情懷。」

她直言獲此獎感榮幸：「但另一把聲會懷疑，自己應唔應該嚟呢個頒獎禮，因為已經20幾年冇參加過頒獎禮，唔知道會唔會尷尬或者格格不入，但另一把聲音就叫我唔好太睇小樂壇音樂力量，因為音樂就係用嚟打破人與人之間隔閡，我最後決定坦然上台接受呢個獎， 我要好多謝大家投票畀我，彰顯投票意義和價值。

雖然24年冇參加過頒獎典禮，但我一直冇停止做音樂，一直行緊自己嘅路，我希望借住呢個機會，勉勵台下所有歌手，帶住堅持去做音樂，大家會飛得好高、去得好遠，所有歌手都會青出於藍勝於藍，將來你哋去到我呢個年紀，企喺呢個台都要勉勵年輕歌手，做到薪火相傳。我都要多謝我嘅經理人郭啟華，呢個獎要與你一起分享。

我𠵱家攞獎冇乜壓力，容許我任性做一次，因為知道自己再冇乜機會上台攞呢個獎，希望全場讀出今年叱咤樂壇我最喜愛的女歌手係邊個？」後全場高呼鄭秀文後，她便開心地說多謝，然後落台。

（即時娛樂）