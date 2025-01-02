聲生不息｜李施嬅鍾柔美 伙鍾楚曦麥嘉欣合唱成焦點 (14:00)

TVB節目《聲生不息‧大灣區季》後晚（4日）播出第4集，主題為慶祝澳門回歸祖國25周年。今集將以回歸音樂會形式進行，所有歌手會安坐場館與現場觀眾一起欣賞表演。亮相歌手有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭外，還有特別嘉賓張智霖、肥媽、李施嬅、鍾楚曦及鍾柔美；主持除有何炅及方力申，還有澳門小姐麥嘉欣任特邀嘉賓主持，霍啟剛、郭晶晶及前中國女子體操金牌得主李珊珊亦會驚喜亮相。 為配合主題，阮兆祥將伙拍攝影界小網紅笙笙走遍澳門大街小巷、打卡熱點及地標，又走訪澳門擁過百年歷史的粥店及舞龍舞獅文化，體驗澳門歷史文化、人民堅毅的精神及特有的人情味。

阮兆祥與容祖兒在節目中先後表示母親及外婆均是澳門人，祖兒還大讚「澳門人很真誠」，她說︰「你去他餐廳做客的話，他會把所有最好吃的都拿給你，生怕自己招呼不周，也不會說太過熱情，你會感覺到剛剛好。」何炅透露曾在澳門被一對母女認出，對方只是很禮貌地表示「不是打擾你，只是想說我們很喜歡你」，之後便靜靜離開，讓人感到很受尊重和難忘。一眾表演當中，以鍾楚曦、麥嘉欣、李施嬅及鍾柔美合唱的《共同渡過》贏得最多關注。首度亮相《聲生》舞台的鍾柔美及麥嘉欣獲得不少好評，鍾柔美年紀輕輕但表現零怯場。古巨基獻唱《十月初五的月光》主題曲《祝君好》時，配合劇集主題以手語做出「我愛你」。他事後搞笑地裝作膽小表示︰「當初選唱時不知道本尊在現場，如果我知道我會邀請他一起唱的。」

（即時娛樂）