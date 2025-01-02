容祖兒新一年放慢腳步多休息 想身體健康 勿再隆重失場 (14:49)

容祖兒時隔6年再次現身商台叱咤頒獎禮，憑《九秒九》在昨晚（1日）舉行的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「專業推介叱咤十大第三位」。她受訪時坦言幾年前已很想出席頒獎禮，惟當時因事不方便參與，直至今次知道獲得歌曲獎就決定無論如何也要出席。祖兒說︰「我想見見大家，只要大家掛念我，我就會隨時趕到，真的可以放下一切出現。今次知道有這個機會，就對公司說無論如何也要出席。」她坦言沒參與頒獎禮多年，自覺對一班新生代歌手來說很陌生。祖兒說︰「我說話時，見他們也聽得明，不停點頭。始終2018年後，我就沒再出現。長江後浪推前浪，一定有新面孔。不過，去年好聽的歌，我也有聽。」

祖兒說話時聲線略帶沙啞，她透露近日又再病倒︰「真的很激氣，希望2025年不再病，不要『隆重失場』，我很想身體能好一點﹗去年真的很忙，忙得身體也有點亂了﹗」祖兒表示今年會再出新歌，已完成部分新歌錄音，但工作上會放慢腳步，多休息一點。她說︰「我意識到不能用以前的精神態度去工作，雖仍然有那份心，但力有不逮，要休息多點。像張敬軒般放慢腳步？是。他真的要放慢一點。我以為自己已放慢了，原來未夠慢，要再慢一點。不過，我覺得每次表演也要有水準，還要用心去做一些好作品。」

談到早前到英國探望好友黃偉文，祖兒稱因要到內地錄節目，只能快閃到英國3天，未能看到Twins的倫敦演唱會就回港。她表示︰「很開心，有些朋友是要特別去見的﹗雖然累，但值得。我們聊了很多，如有多少少時間就更開心，機票貴啊﹗」祖兒表示月尾農曆年會放假至初七才工作︰「我很重視節日，會陪媽媽過年，應該要和家人過傳統節日。」

（即時娛樂）