叱咤2024｜COLLAR奪組合銀獎嗌驚喜 芯駖喊甩眼睫毛 (16:33)

女團COLLAR在昨晚（1日）的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得組合銀獎，成員Winka在台下知道得獎時當場落淚，Marf亦在台上落淚。

COLLAR受訪時，Winka說︰「很開心，喜出望外﹗我們每年參加頒獎禮也是當去看一場騷，沒想過有獎，所以聽到司儀宣布結果時說的一番話，我立即感動落淚。」Marf表示前兩年參加頒獎禮前，同事也為她們做了很多預備工夫，令她們心理上有得獎的準備，今年得獎前卻完全沒有預兆，因此感覺比較震撼。她說︰「上台領獎不應該哭，怕會影響致謝辭，但我忍不住，與Winka一起哭。」

Marf去年推出的幾首個人歌曲也沒有獎，她稱未有失望︰「我的歌曲能打入『我最喜愛的歌曲』8強已很開心﹗我一直都是慢慢做好作品，沒想太多。今晚能見到鄭秀文，我已很開心。我和媽媽都是她的粉絲，她的說話很有魔力，我像充了電一樣﹗」Winka覺得鄭秀文在台上的一番話很有鼓勵性。

芯駖昨晚獲頒生力軍女歌手銅獎，她表示得獎後仍未沉澱完，就要跑回去和隊友一同上台領取組合獎。芯駖說︰「林海峰在台上表示『有心唔怕遲』，像說出了我的心聲，很感動﹗我一直只顧做作品，這次獲獎覺得很意外，也很感恩，很多回憶湧出來，哭得連眼睫毛也甩了。去年我們完成演唱會後又推出了EP，有很多突破。我返入後台時見到同事，忍不住爆喊。」

（即時娛樂）