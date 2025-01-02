2024年港產片收入首高於荷李活電影 3電影登全年票房3甲 (18:19)

2024年最高票房的3齣電影分別是《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》及《玩轉腦朋友2》。（網上圖片 / 明報製圖）

香港票房有限公司今天（2日）公布2024年港澳兩地電影市道整體情况，根據電影票房總收入顯示，2024年中西票房全年總收入為港幣$1,421,463,368（香港地區$1,343,598,030），與2023年票房總收入港幣$1,510,664,143（香港地區$1,432,996,395）相比下跌5.9%（香港地區下跌6.2%）。

2024年香港票房更是近13年新低，票房收入倒退至2011年（撇除疫情期間不能作直接比較外，2011年的票房總收入為港幣$1,392,173,468，仍比2024年高 3.5%），可見 2024年的電影業票房收入並不理想，當中較可幸是香港電影的票房收入是自2004年起首次高於荷李活電影（香港電影總收入較荷李活電影高出5.5%）。

香港電影《破‧地獄》的票房勇奪全年總冠軍，更登上歷年香港電影最高票房位置。截至去年12月31日，《破‧地獄》票房達港幣$153,020,919（香港地區$142,263,603）。由於電影仍在上映中，有望成績能再創新高；緊隨其後的第2位是《九龍城寨之圍城》，收港幣$112,907,437（香港地區$108,448,257）；第3位是荷李活動畫電影《玩轉腦朋友2》，收港幣$88,832,605（香港地區$84,526,606）。

2024年的全年票房最高10部香港電影，依次序分別為《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》、《飯戲攻心2》、《盜月者》、《12怪盜》、《臨時劫案》、《談判專家》、《爸爸》及《我談的那場戀愛》。《破‧地獄 》、《焚城》及《爸爸》目前仍在上映中。而全年票房最高10部非香港電影依次序則是《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》、《沙丘瀚戰︰第二章》、《異形: 羅穆盧斯》、《哥斯拉 x 金剛︰新帝國》、《劇場版 Spy x Family Code: White》、《功夫熊貓4 》、《電影多啦A夢︰大雄之地球交響樂》及《猿人爭霸戰︰猩凶帝國》。

（即時娛樂）