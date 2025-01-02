姜濤追平學友Eason紀錄添壓力而嗌驚 認曾口出狂言 現少講為妙 (18:25)

姜濤坦言：「雖說我成為『我最喜愛』，但我知道不是所有人的『我最喜愛』，我只是我粉絲的『我最喜愛』。」（鍾偉茵攝）

姜濤在昨晚（1日）舉行的叱咤頒獎禮，掃走「我最喜愛的歌曲」和「我最喜愛的男歌手」獎，「我最歌」更是連續5年奪得，追平前輩張學友和陳奕迅（Eason）紀錄，不過姜濤上台領獎時，則表現得戰戰兢兢，未有太多喜悅，他在台上反而說：「完全估不到，唉，又要被人鬧喇！」最後他還說：「打緊字鬧我嘅人，請口下留情。」

談到追平學友及Eason紀錄，姜濤因為這個談論點而感到很驚：「入行第7年，成為公眾人物後，知道外界有很多聲音，自己一舉一動也被關注，這些壓力可能導致我驚的原因，希望大家明白。

攞這些獎追平前輩紀錄，我不知道該開心還是不開心，雖說我成為『我最喜愛』，但我知道不是所有人的『我最喜愛』，我只是我粉絲的『我最喜愛』，每個歌手都有一班自己的支持者，我只是比較幸運，得到一大班粉絲投我的票，多謝大家，我確實有很多需要努力的地方，以前經常口出狂言，這幾年學習怎樣說話，現在都少講為妙，上台時沒有太多機會讓我講話也是好事，我都驚會講錯說話。

（壓力很大？）我已經戴了『頭盔』，就像Ian（陳卓賢）所說，人家要鬧也會照鬧，我承受這些前進，我也知道自己在做什麼。（有沒有不開心？） 還好，大家開心、我便開心，見到其他歌手獲獎，我都會開心，因為每個人的努力被看到最重要。」

姜濤成為美國電影網站TC Candler「全球百大型男選舉2024」第2位，他多謝每一位投票給他的粉絲，但自覺承受不起這殊榮，希望大家口下留情：「我知道大家投票給我的心意，我只是家裏的型男，從來不覺得自己是世界級型男，還要排在『雷神』（Chris Hemsworth）之後。」

（即時娛樂）