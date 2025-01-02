陳卓賢《叱咤》大豐收惹質疑 張敬軒強調非位高權重 籲網民勿人云亦云 (20:01)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）在昨晚（1日）的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上大豐收，捧走男歌手及唱作人金獎，以及「至尊唱片大獎」的歌手及監製獎。不過，Ian一連贏得幾個大獎被不少網民質疑，指他奪金獎因後台強勁，更有網民認為是好友張敬軒出動人情牌關係。軒仔今天在社交平台發千字文，強調自己非位高權重、社會權威，同時透露當年借出男歌手金獎鼓勵Ian的原因。

軒仔說︰「大家都知我份人，我覺得我自己呢就都好講得笑嘅，講乜都得，不過呢喺呢個網絡流行各種風向嘅時代，我都想為自己保留番一啲嘅話語權... 好多嘢大家攞嚟講吓笑吓我都冇乜所謂，反正我份工都包埋嘅，不過千祈唔好拱我去咩嘢位高權重、社會權威嗰邊，無論喺我自己嘅公司入面、定係喺我自己依家呢份工、所身處於嘅工業當中嘅位置，我都只係想好好做一個Servant（僕人），去serve好自己身處個行業，結多幾份善緣。我當年兩手空空嚟香港，我眼前擁有嘅成績好大部分都係呢個地方、呢一度嘅人畀我嘅，到咗我擁有咗囉，我就盡自己能力畀番出嚟，係對呢度嘅行業，又甚或呢一度嘅人對過我好、愛戴我嘅情義， 冇乜嘢值得一提，一切都係應份嘅。我絕對唔會做對行業、對人同人之間信任唔好嘅事，因為我大佬✝️無時無刻都喺個天度𥄫實我，我做得唔好嘅話，佢會罰我㗎﹗」

談到與Ian的緣分，軒仔透露始於兩年前其20周年演唱會 。他說︰「兩年前我20周年紅館演唱會搵咗阿姜（姜濤）、陳仔（陳卓賢）、Jer（柳應廷）嚟為我擔任表演嘉賓。嗰陣時嘅佢，不苛言笑，又唔係好同人講嘢，畀我一種處於焦慮同埋憂鬱嘅感覺，佢嚟彩排嘅時候嘅狀態，再加上演唱會之後佢搵我幫佢監製一隻歌，我哋慢慢熟絡咗，我喺佢身上睇到咗05至07年嗰個階段嘅我，經常散發出一種對前路茫然嘅感覺。我覺得佢哋12個仔個個都叻，各有各叻，但係畢竟每個人嘅際遇都唔同，要面對同解決自己原生家庭所帶來嘅困難亦都唔同，嗰段時間會經常見面嘅就係得Ian，我覺得做我哋呢行成名要趁早，睇見佢日日咁樣吽吽哣哣，係唔忍心佢浪費自己嘅青春同埋時間。我透過祈禱同埋吸引力法則，獲得過好多我嘅人生目標同埋夢想，古人有云：授人以魚不如授人以漁，與其寫隻歌畀佢請佢做個演唱會嘉賓，不如教佢點樣重新打番開自己，調整自己嘅能量，學識自己為自己嘅夢想同目標而努力。於是我有一晚抽起條筋，我話陳卓賢你喺邊？我攞樣嘢畀你。 於是我拎咗個嗰年嘅男歌手金獎獎座畀佢，我同佢講，好老黎㗎, 你擺佢喺你寫歌嘅嗰張枱嘅枱頭，望吓望吓就有㗎啦，你要鞭策你自己，學我老闆話齋，做人要爭氣！要為自己爭氣！於是條友攞番屋企，擺咗喺抬頭，影咗張相畀我，就係咁。」

軒仔表示頒獎禮後上網看了不同的報道及言論，他希望大家不要人云亦云，要有獨立思考能力。軒仔續說︰「我哋每個人嘅經歷或者社會嘅文化會將我哋教育成為某一種人，或者會無意之中為我哋培養咗某一種嘅價值觀，有時可能係羊群效應，『因為身邊嘅人係咁所以我都應該係咁』，但我覺得我哋有獨立思考嘅能力，點解『因為個世界差, 所以我哋都要去做差嘅事會比較容易生存呢？』點解唔可以相信，我做一啲、你做一啲、佢又做一啲好嘅嘢，個世界就會變番好㗎喇...... 成日帶住猜度同防備心做人好辛苦，好艱難，呢個永遠都唔係我做人嘅option。」

軒仔透露Ian昨晚半夜與同事把其男歌手金獎歸還，他亦告訴Ian其表演時的失準。軒仔說︰「 陳仔好均真，噚晚漏夜同同事一齊送番我個獎座畀我，我有話畀佢聽噚晚黑唱live炒車，相當唔好。當然我哋行內人知道叱咤台個音響咁多年以嚟都係一個挑戰（關於點解係挑戰，有興趣嘅喺度留言，我可以專門開個post講）, 但係我同阿陳講，我跟過甄妮、朱咪咪、陳潔靈、肥媽呢啲前輩搵食，無論個音響幾有問題，一上台揸住支咪，紮實嘅唱功就硬硬正正咁樣喺嗰度！觀眾係唔需要去bear我哋喺硬件上所遇到嘅問題，觀眾淨係嚟享受㗎咋。我有同佢講：無論因為乜嘢原因，自己當晚嘅表現唔好嘅話，就好好記住呢一種唔開心嘅情緒，唔好放過自己，將呢種情緒變成你去訓練去進修嘅動力！點解我有時會好認真咁樣上網睇人點樣鬧自己呢？因為令你進步嘅方法嘅答案就喺入面！當我哋面對批評嘅時候我哋要抱住MAYBE YOU ARE RIGHT嘅心態！佢諗一諗，然之後答我：我一定會再練多啲，一定會越來越好！我有同佢講，我亦都有喺現場同柏宇講，阿姜嘅唱功進步咗好多！」

（即時娛樂）