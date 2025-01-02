龔嘉欣認有了解對象 肥媽唔介意當媒人 鼎爺笑Katy「人體消化機」 (20:38)

肥媽讚Katy廚藝不差，最驚訝她身形嬌小纖瘦，卻食量驚人。（林蘊兒攝）

龔嘉欣（Katy）入行16年，首次主持飲食節目《在家宴客50道菜》，協助肥媽Maria Cordero、李家鼎（鼎爺）及4位名廚，獲傳授秘訣炮製多款最拿手美味菜式。

今天（2日）舉行記者會，各人提到合作趣事，不約而同為仍然單身的Katy公開徵婚之外，黃永幟笑稱教定龔嘉欣煲魚湯，預備她將來懷孕有助催谷母乳；鼎爺又從旁協助她示範斬雞，見她表現有板有眼，還宣布獲邵德龍師傅收為徒弟，肥媽大讚Katy靚女又廚藝好，揚言她將來結婚，6位廚師必親自為她婚宴幫手。

龔嘉欣表示想趁這幾年在事業上衝刺，但同時亦對婚姻有少許著急，擔心自己35歲算是已屆高齡產婦，雖然很喜歡小朋友，但順其自然，暫未考慮雪卵，她說：「因為想專注事業，以前有些抗拒，沒時間出去約會。不過，2025年要豁出去，主動應約當識更多新朋友，身邊有對象了解中。」

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》本月19日舉行，Katy憑《企業強人》角逐「最佳女主角」，會盡力拉票，她沒透露心目中勁敵，因其他人所演角色，都是盡力做到最好，只希望自己的劇集有獎。龔嘉欣笑稱自己4年一潤：「2016年奪得「最佳女配角」，2020年就奪過「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最受歡迎電視女角色」，如果4年一次得獎，期望今年有好成績，報答大家對我的支持。」

肥媽不介意當媒人，可惜手上未有筍盤介紹給龔嘉欣。肥媽讚龔嘉欣廚藝不差，最驚訝她身形嬌小纖瘦，卻食量驚人，大大啖吃元蹄也面不改容。鼎爺搞笑說：「她簡直是『人體消化機』，消化能力高可以食清光。而且龔嘉欣又用心學煮記低步驟，見她斬雞表現合格有餘，不一定要收為徒弟，也樂意分享心得秘訣。」

（即時娛樂）