鄭秀文承諾不辜負「最喜愛」 森美再親手頒獎畀Sammi感幸福 (22:21)

Sammi歌迷整合偶像4度奪得我最喜愛的女歌手片段，相當有意思。（Ig影片截圖/鍾偉茵攝）

鄭秀文（Sammi）曾在1996年﹑2000年及2001年奪得叱咤我最喜愛的女歌手獎，相隔23年後，Sammi昨晚（1日）再奪得2024年叱咤「我最女」，她身穿23年前的戰衣上台領獎，並發表令人感動的得獎感言，台下不少歌手企起身拍手致意。

沉澱一晚後，Sammi今午（2日）在社交平台貼出由歌迷製作的Video，記錄她4奪「我最女」的精彩片段，Sammi大讚極有意思：「超乎想像的。人生真的柳暗花明。從1996年到2025年。衷心謝謝。」

Sammi坦言昨晚從側門除除步入埸館群眾，她當時雙腿狂震，加上5吋高跟鞋及褲襬，令她每步都戰兢，自嘲行得像搖搖板，及後行到上台，腳震感覺才稍緩。

她寫道：「顯然很緊張，因為已經廿多年沒有出席叱咤頒獎典禮...總覺得自己這個年紀不屬於這裏。很怕自己耽誤了其他年輕歌手的得獎機會。最後鼓起很大勇氣，才敢出席。感激現場樂迷給我的正面鼓勵。

抱歉讓商台也等了一兩天，我才回覆。謝謝你們的耐心。睡醒了，日照平常，注入了昨晚的愛和支持，繼續帶着謙卑和感恩，繼續努力。不想辜負『最喜愛』這三個字。謝謝。#抱歉沒有把歌演繹好作為歌手我須負上責任 #繼續將勤補拙好好練歌好好上課。」

眾商台DJ包括森美﹑阮小儀等，紛紛和Sammi集郵，又和她的經理人郭啟華合照。森美在20多年前的叱咤頒獎禮，已頒「我最女」給Sammi，估不到逾20多年後，他可以再親手頒獎給對方，意義重大。森美寫道：「Sammi感動的得奬感言，令台下所有歌手standing ovation，原因是Sammi的專業和真誠，攞過最喜愛三屆，23年後依然愛！

香港樂迷真係識貨之人，我真幸福可以頒獎！見證香港樂壇最美嘅一頁，恭喜香港人，感恩香港有鄭秀文！

感恩鄭秀文有郭啟華（Wallace）老師，Wallace係我入商台嘅老師，DJ所有基本功都是他教我的，工作能做到今天希望沒有丟他的臉，多謝老師！好人身邊自然多貴人！！」

（即時娛樂）