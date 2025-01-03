呂爵安公開首創作新歌心路歷程 爆《純銀子彈》MV有彩蛋 (14:49)

MIRROR成員呂爵安（Edan）上月尾推出首支親自作曲的個人單曲《純銀子彈》，他昨天（2日）在社交平台分享創作時的心路歷程，還公開歌曲的手稿、Demo及與經理人花姐（黃慧君）、隊友李駿傑（Jeremy）的WhatsApp對話，同時透露MV中的彩蛋。Edan說︰「石琴上的字就是demo的歌詞，也是我當下自己創作的歌詞。」

談到首次推出自己有份創作的歌曲，Edan說︰「其實從來都沒有想過也沒有計劃過會在短期內出自己創作的歌曲，因為手上實在太多喜歡的demo了，也一直希望能所有東西都準備妥當才進行這件事情。但前陣子可能真的有很多感受和靈感吧，有一天就突然想找鋼琴聊聊天抒發一下，便哼出了現在的《純銀子彈》的Chorus，甚至自己填了一些詞上去（應該是我人生中其中一件最離譜的事）。」

Edan表示本來去年的最後一首派台歌不是《純銀子彈》，但他有天忽發奇想，想趁着這個機會推出自己寫的歌，以音樂去表達他想講的事，於是立即把旋律傳給了花姐、Jeremy等好友問意見，沒想到大家也挺喜歡這個旋律，於是鼓勵他完成整首歌。Edan續說︰「首次自己在家用器材和軟件錄音，便做出了自己人生中的首個demo了。（Verse超難寫...）整個過程真的很奇妙呢，突然便做了很多不在自己計劃裏的事情。但人生可能就是這樣的吧，就是會發生很多預料之外的事情，就是會發生很多你不能控制的事情。不過我相信所有事情的發生都有原因，而所有經歷過的事情都會成為我們成長的養分，都會讓我們變得更強大。我就繼續『盡力做好這手牌』，繼續為自己、為一直愛我的你們努力，為自己所相信的奮鬥吧。我們必定可以『明年又變強壯，再捲土重來』的。」

（即時娛樂）