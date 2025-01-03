黃凱芹講太多令音樂會超時 杜自持邀周慧敏捧場送驚喜 (15:39)

黃凱芹（Chris）與音樂人杜自持昨晚（2日）舉行首場《唱‧2025 Live 黃凱芹X杜自持音樂會》，Chris在杜自持領班的樂隊伴奏下演繹30首兩人合作的名曲，又透露1987年覺得陳百強歌曲《我的故事》及《夢𥚃人》的編曲很特別，於是邀請杜自持合作，從此跟對方結緣。他笑問杜自持為何曾為劉德華創作了那麼多好歌，自己卻無份，杜自持答︰「沒辦法，我以前與華仔合作開公司﹗不過，我今晚為你演繹的《愛不完》重新編曲，比華仔唱的版本更浪漫。」Chris表示杜自持來自音樂世家，兒子Brian也有音樂天分，是這次音樂會的結他手。Brian說爸爸很嚴厲，如他彈奏得不好會被罵。Chris請來陳潔麗任演出嘉賓，又公開多謝戴口罩低調入場的好友周慧敏。

Chris騷後受訪，稱首場因Chit Chat太多而超時，之後3晚要好好控制時間，濃縮對話內容，絕不刪減歌曲。杜自持透露周慧敏是他邀請來捧場，Chris看見老友非常驚喜︰「她本來要帶老貓看醫生，後來改了日子，又可以來了。我在她面前唱《假裝》可有壓力？壓力是來自杜自持。我們去年11月尾才決定開騷，我要重新學唱杜自持的作品，不敢怠慢。」談到杜自持被爆很嚴厲，Chris說︰「他未罵過我，可能他對家人比較嚴謹。」杜自持強調對事不對人，而且從未罵過藝人。他讚Chris唱歌技巧好，跟張學友的歌聲一樣感動人心。Chris投訴杜自持至今只寫過一首歌給他，杜自持答應只要靈感到即為他創作新歌。Chris說︰「我們下次再合作開騷時就落實這件事。」

（即時娛樂）