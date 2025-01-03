黄劍文為5隻貓咪再搬屋 古淖文下周末開騷未排舞 (16:36)

黄劍文、古淖文、支嚳儀及李佳昨晚（2日）出席新歌發布會，吸引逾200粉絲到場，《中年好聲音》評判張佳添亦現身支持。4人在活動上輪流唱出新歌，又在主持要求下齊齊跳拉丁舞，黃劍文更一度將古淖文抱起，場面搞笑。他們談到新一年目標時，已超過一年沒創作音樂的黃劍文稱忙完搬屋後會埋首寫歌；李佳就想舉行首次演唱會。

古淖文下周末將舉行2場演唱會，他表示仍未開始排舞，因此會要求排舞老師編排簡單舞步。他說︰「我不似其他歌手能又跳又唱，兼顧不來，所以舞蹈要盡量簡單，能在演出時自由發揮。」他笑黃劍文掙到錢，所以細屋搬大屋。黃劍文說︰「新屋比舊屋大50呎，我想搬近家人方便探望，而且舊屋的大廈外牆維修，不想5隻貓咪吸入灰塵，亦希望牠們有更多活動空間。不過，我不是掙到錢，只是去年工作量多了，是豐收的一年，我獲得很多，有很多演出機會，也有粉絲陪伴，很感恩﹗我今天穿的外套及上衣也是粉絲禮物，正好配合我新歌《默默》背後的意思。」古淖文說2024也是他的豐收年，參加《中年好聲音2》奪冠後有機會開騷及出新歌，希望今年可多出兩首歌曲。

支嚳儀表示其新歌《夜光漫遊》能助大家減壓，她平日會去戶外地方深呼吸，或把問題及答案寫下來減壓。李佳表示其音樂學校有200多名學生，她常會為處理學生問題而煩惱；她透露早前放假10天到清邁旅行度聖誕，然後再到上海探親，由於兩個兒子事前不知道會出遊，因此十分驚喜。

（即時娛樂）