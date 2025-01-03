蕭正楠新劇還原「𠽌𠽌𠽌」廣告 曾自爆淪笑柄被指猥瑣 (18:24)

蕭正楠（Edwin）、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東等，演出的無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》前晚（1日）播出新一集。綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾）因正印林采琳（吳若希飾）無預警殺回香港陣腳大亂，並多番冷落「舊情人小三」沈洛澄（賴慰玲飾）。為了𧨾回洛澄，丁丁出盡渾身解數，包括在垃圾房中出奇不意地向洛澄送甜品。蕭正楠從垃圾袋中拿出軟雪糕時，「神還原」其逾20年前的經典廣告動作「𠽌𠽌𠽌」，勾起觀眾的集體回憶。

蕭正楠接受TVB.COM訪問時表示這場戲是他自己的構思，希望觀眾看得開心。他說︰「我哋想成件事再荒謬啲，就諗住喺個垃圾袋度摷到好多甜品出嚟，當時我就諗畀雪糕佢時可以玩番個gag，應該會幾好笑。事後都有好多粉絲Cap番我呢個廣告出嚟畀我，勾起大家嘅回憶都係開心事。」蕭正楠2009年時曾透露為何以此方式拍廣告︰「真係好多人笑我點解要拍呢個廣告，好多人話『都唔知你做乜』，直頭畀人話猥瑣，但喺我角度嚟講，公司收咗客錢，個客想做呢樣嘢，因為咁啱個西餅真係要𠽌住咁去食，所以就教大家𠽌𠽌𠽌咁去食件西餅，我自己睇完都覺得好好笑。」

蕭正楠與賴慰玲除了在劇集中的緣分橫跨18年，在現實中的緣分原來也長達20年。賴慰玲昨天在社交平台上載與蕭正楠拍攝「AI校園片」的造型照，兩人保養得宜，穿上校服也沒有違和感。賴慰玲還公開了兩人20年前的合照，原來她與蕭正楠20年前因合作舞台劇結緣。她說︰「成個故事由20年前開始講起，係真係20年前。我細細個就有幸同Edwin哥哥一齊演出舞台劇，Edwin哥哥當年做嘅鐵郎博士令人印象深刻。仲記得當年演出期間係我會考放榜，好似有科唔合格，我有啲唔開心，Edwin哥哥就請我食咗包薯片，簡直係關心後輩嘅典範！相隔20年，有機會同Edwin哥哥再次合作，一齊再演活番20年前嘅自己，見到Edwin哥哥將角色演得如此油膩有趣，實在令後輩大開眼界！」賴慰玲接受TVB.COM訪問時說︰「我真係估唔到佢咁好笑，有好多次我望住佢做戲，我笑到停唔到，我要佢擰歪面，但係佢擰歪面我又覺得佢擰得好好笑，結果佢真係停咗喺度問到底點先可以幫到我唔笑。」

（即時娛樂）