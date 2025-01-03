Baby Face明出戰鍾培生拳賽 稱將獲梁敏巧薛影儀捧場 (19:24)

曾於無綫節目《呃錢》中自稱墮婚介公司騙局的「Baby Face」，表示近日練習時，有女拳手留意及佩服其堅持，還關注了其社交網。（鍾偉茵攝）

「富三代」鍾培生明天（4日）舉行拳賽，今天與一眾參賽拳手進行過磅儀式，當中包括曾於無綫節目《呃錢》中自稱墮婚介公司騙局的「Baby Face」黃先生。Baby Face首次參加拳賽，其對手上屆優勝者「魔筋斌叔」稱希望在比賽上使出「還原靚靚拳」，令Baby Face變「Man Face」。Baby Face自稱為香港而戰，希望能憑勇氣感動大家。他又脫去上衣露出肚腩，以日語叫台上的日籍拳賽女郎替他打氣，被司儀取笑他打比賽不忘撩女仔。

Baby Face受訪時說現在每天練拳3小時，不怕明天被打到變豬頭或有生命危險，還說有信心會勝出。對於魔筋斌叔稱要使出「還原靚靚拳」令他變Man，Baby Face說︰「沒需要，我已很Man﹗」他表示近日練習時，有女拳手留意及佩服其堅持，還關注了其社交網。他又稱梁敏巧、薛影儀明天會到場看自己比賽，所以會盡力打出水準。

鍾培生稱本來不認識Baby Face，但見他在網上留言挖苦拳手，引起部分人不滿，就滿足觀眾要求找他參賽。鍾培生認為兩位參賽者各有一半勝出機會︰「開始時直覺Baby Face會輸，後來見他積極練拳，相信比賽會精彩。」鍾培生稱由於母親不批准，他不會參賽，但如有2000萬報酬及對手的磅數適合、能跟曹星如或向佐對打，他願意接受挑戰。

（即時娛樂）