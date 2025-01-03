伍樂城為8歲吳欣彤製作出道歌 全心培育望在樂壇走得更遠 (22:40)

著名音樂監製、作曲人伍樂城2006年起創立音樂學院，培育台前幕後人才。最近他以音樂學院院長及歌曲監製身分，為旗下8歲學生吳欣彤（Isabella）打造歌曲《每一句》，成為她出道之作。Isabella熱愛音樂，4歲學唱歌，立志做歌手。她知道做歌手要勤力，也要忍口減少吃零食，但比賽和表演後，爸媽會獎勵她食一小杯雪糕。

Isabella表示5歲開始表演，曾錄過兩首歌，今次再進錄音室為《每一句》錄音，感覺不陌生，享受錄音過程，覺得錄音較唱歌難，要顧及音準和咬字清晰。她透露未來將組5人女團，大家一起練習數月，已成為朋友。

伍樂城曾任不少巨星音樂監製，包括黎明、劉德華、容祖兒、謝霆鋒、Twins及麥浚龍等，Isabella是年紀最小，他坦言處理上具挑戰：「Isabella年紀小，但非常專業，雖然錄歌時間不多，經驗不及其他歌手，但過程中感受到她很多事跟成年歌手或者大人沒什麼分別，聲音當然有分別，她始終是小朋友，比較童真，錄音時歌詞不斷要改，字眼上不可太深，要幫她拿定位，用怎樣的講故事方式。」伍樂城又讚Isabella的EQ高、夠淡定，為達成歌手夢，年紀小小已決心練習，也肯接受意見，力求進步，加上她獲家人支持，所以其音樂學院組成一個團隊培育她，希望她能走得更遠。

（即時娛樂）