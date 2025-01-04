姜皓文首開金口為賀歲片《哈哈哈新年喜戲》獻唱 (13:49)

姜皓文（黑仔）主演由太太殷寧首次擔任監製、編劇的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，並首次開金口為電影獻唱同名賀年歌。黑仔坦言一直很喜歡唱歌，很開心今次有機會可以為自己主演的賀歲片唱新年歌，但令他和殷寧更開心的是整部電影及賀年歌由零開始到誕生，均獲身邊朋友仗義幫忙，令他萬分感激和覺得自己有貴人相助。

黑仔說︰「真的很神奇﹗當天我在錄音室正為戲中錄另一首插曲《那裏才是我的家》廣東話版，突然覺得這部戲是否需要一首賀年歌，尤其是賀歲片通常會有一首賀年歌應節，令過年氣氛更熱鬧開心，但我和太太兩天後要回香港，時間上非常緊逼，連自己也沒信心可以完成到這件事。不過，奇蹟接踵而來，本來我和太太只是姑且一試，問在場的音樂老師是否可行，怎料老師雖然驚訝，也二話不說答應幫忙，第一時間拿着結他在3個小時內完成曲、詞及錄音工作，很瘋狂！」

殷寧續說︰「這首賀年歌順利誕生，連MV拍攝也一樣刺激緊張。當天完成錄音已近晚上10點，我又再姑且一試致電導演，問他明天可否拍一個MV。導演只說了一句『什麼？』，便在15分鐘內趕到錄音室開會。他本來已準備睡覺，但知道我們很趕急，所以出手相助，還在車程上call齊手足隔天開工！」黑仔坦言所有計劃能在他離開大馬前一天順利完成，真的要謝天謝地。他說︰「我們在8個小時內去了7個地方拍MV，匆忙之下也得到一班朋友仗義幫忙拍攝，連財神爺也駕到！」

黑仔自言遇上很多貴人，來不及預約車輛、化妝及髮型師，朋友就主動充當司機負責整天接載；殷寧希望MV中有財神爺登場，朋友就找立即找到人選。黑仔表示︰「這位財神爺剛在我們其中一個拍攝點附近，他收到電話後馬上裝扮好，身水身汗趕到檳城壁畫牆跟我們會合。這位專門扮財神的新朋友是一位藝術家，他知道我們要在短時間下完成MV，於是義不容辭幫忙粉墨登場，他的出現令我們生色不少。我至今仍覺得，整個過程很瘋狂，不是我有面子，而是大家看不過眼，擔心我做不來，於是拔刀相助。我希望這部電影能夠有好的票房來報答大家﹗」

《哈哈哈新年喜戲》由姜皓文、宣萱、李璨琛、陳靜、林盛斌、大馬視帝溫紹平參與演出，是一部充滿農曆新年氛圍的黑色幽默的懸疑喜劇，故事講述商界富豪段宇宸（姜皓文飾）的驚險故事。段宇宸在商業競爭中因「暗影帝國」的陰謀而被綁架。在危急時刻，星母廟主持人蘇花（宣萱）和村民意外救出他，但他在逃跑中受重傷，失去了記憶。在蘇花和村民的幫助下，段宇宸開始追查身世，過程中經歷滑稽冒險，更發現自己被一個與他一模一樣的人取代。這一切與他童年在孤兒院的經歷有關，他的好友為了得到父親的認同，不惜冒險取代他。

（即時娛樂）