姜濤《白果》MV上演奇幻頒獎禮 邀900粉絲參與拍攝 (14:52)

姜濤認為獎項屬鼓勵性質，得到當然好，沒有也不代表他做的每一首歌是白費。（大會提供）

姜濤推出全新派台作品《白果》，道出對於獎項的心聲，更找來900位姜糖（粉絲暱稱）一同拍MV，造就出一場別具意義的頒獎禮。

歌曲《白果》是姜濤出道6年來對獎項、頒獎禮的看法和感悟。他以自己作為例子解釋：「我上年出咗3首歌，粉絲會話我出唔夠歌，會唔會攞唔到獎，於是我就思考係咪要出多啲歌，符合粉絲對我嘅期待呢，但上年出歌嘅頻率係我覺到舒適嘅節奏。」姜濤認為獎項屬鼓勵性質，得到當然好，即使沒有也不代表他做的每一首歌是白費。他說︰「無論攞獎與否，自己點樣評價自己先係最重要，呢個係《白果》想表達嘅信息。每個行業都有各種獎項或唔同嘅頒獎禮，例如運動員都會緊張自己會唔會攞到冠軍、學生會唔會攞到優異獎，但係咪代表冇獎嘅人就係nothing？我覺得唔係，無論成績如何，我都希望自己可以以坦然嘅心情去面對任何結果。我希望每個人都可以做到，因為人生唔係得一個獎項，人生仲有好多唔同嘅嘢。」

《白果》的MV場景是一個頒獎典禮，除了主角姜濤，還有900位姜糖參與拍攝，部分姜糖更戴上面具。姜濤坦言每次出席頒獎典禮時也不能放鬆，相信其他歌手也一樣，多少也感到緊張。他續說︰「每個人都希望自己嘅努力會被肯定，係好正常嘅一件事，但除咗台上嘅獎項，係咪仲有其他嘢我哋可以攞到呢？MV裏面係一個好抽象嘅頒獎典禮，每個戴住面具嘅fans代表各行各業嘅人。我哋每次去頒獎禮時都會用面具遮住自己緊張嘅心情，希望大家都可以放低面具，去享受每一個頒獎典禮，真係enjoy the show。今次有900位粉絲成為台下觀眾，好多謝咁多位嘅參與。」

來到2025年，姜濤表示將會重新出發：「我好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列，大家期待咗好耐嘅歌畀大家。」

（即時娛樂）