Dee曾想與楊樂文王智德組隊出道 ERROR成軍初期多拗撬 (16:26)

ERROR成員何啟華（阿Dee）近日接受商台《星光背後》訪問，表示中學時已立志做演員，投考演藝不果後為等待機會，只要有收入，什麼工作也願意做。2018年，阿Dee因參加ViuTV首屆《全民造星》而改寫了星途。他說︰「中五畢業嗰一年，我都有返過正職，侍應、Sales、賣衫，但做乜都唔及我喺舞台做得好，咁有滿足感。」

參加《造星》時，阿Dee已28歲，面對父母及負起養家責任的兄長，除了感激，還覺得內疚。他表示︰「哥哥養家，而我隨住年紀長大而成就向下跌，我反問自己係咪浪費時間，月尾總係冇錢要問屋企人攞。嗰陣不斷重覆，好地獄，但個天又好奇怪，到我想放棄又有啲機會出現留住我，一年總有1、2套舞台劇搵我做Chorus，總係喺心灰意冷時有電話搵我做，當時我涉獵MC、跳舞、舞台劇，幫人宣傳遊戲game扮喪屍，總之同表演有關我都做。點解？因為冇錢囉，過程都係鍛練苦中作樂。父母有冇壓力？我會形容係季節性，佢哋忍到夏天，又忍唔到個春天。《造星》最後時簽ViuTV，最初幾千蚊底薪都好，佢哋終於放心，因為我終於有份正職！我真係要多謝父母，佢哋好傳統，好惜自己小朋友，冇得食都要畀小朋友食。」

阿Dee與楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）一起參加《造星》，他最後30強止步。原來《造星》決賽前，3人曾向ViuTV高層自薦以組合形式出道。阿Dee透露︰「依家應該可以講，我捉住高層話我哋可以做呢啲，又可以做嗰啲，不如畀我哋3個試吓整個組合。到節目尾聲，聽到有個組合要誕生，本身以為得米啦，以為就係我哋3個一齊做個組合，後來先知我哋要入唔同組合，我入ERROR，佢哋就入MIRROR。」談到無緣加入MIRROR，他坦言沒不開心︰「我反而慶幸自己冇入到MIRROR﹗佢哋兩個適合做偶像派，比我更適合，我會話自己似Entertainer多過Idol。」

ERROR成軍6年，阿Dee表示他們4位成員經歷過不少磨合︰「嗰陣我哋4個分咗兩邊咁，好多拗撬，但好彩我哋都係男人，有啲乜就三口六面鬧清楚，係講晒粗口嗰隻。如果我哋係女仔，應該會扯頭髮添！之後我哋啲嘢就愈行愈順，有錢齊齊搵，一齊經歷咗好多嘢。」他透露隊友吳保錡低潮時曾想放棄事業，最後跟隊友互相扶持下渡過難關。阿Dee說：「係一齊撈番起佢，我哋同佢講你肯玩就一齊玩，你畀人雪藏，咪用個雪櫃推佢出嚟，畀佢知道Home Sweet Home﹗我哋係屋企人，你當我同事又好，係合約精神又好，我哋4個係綁埋一齊㗎嘛，如果我哋想害你，咪即係害埋自己？」

（即時娛樂）