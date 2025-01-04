奔跑吧｜吳若希自爆見「油膩」蕭正楠扮Chok即嘔 (19:03)

蕭正楠、吳若希、關嘉敏及谷婭溦等，今天（4日）出席無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，日前宣布離巢的何遠東則未見人。蕭正楠在劇中被指是「油膩大叔」，吳若希笑言拍攝時剛巧患上腸胃炎，看見蕭正楠拍攝一場英雄救美戲分時扮Chok後立即衝入洗手間嘔。她說︰「蕭正楠扮Chok，令我對『油膩』有重新認知，拍攝時望着他說對白，我已忍得很辛苦，拍完立即去嘔。」蕭正楠讚吳若希當日一臉病容、聲線沙啞，但仍堅持拍攝，十分專業。

談到同劇的何遠東宣布離巢，吳若希未覺得可惜，相信只要他想回來宣傳，隨時也可以。她表示兩人首次合作拍劇，感激何遠東為大家留下美好回憶。蕭正楠認為天下無不散之筵席，或將來跟何遠東再有合作機會。他說︰「大家拍劇時也病倒，說話時都是『爛聲』，靠阿東支持住，給我們很大的能量。這套劇有他出現，多了不少笑料。我相信他在無綫應工作得開心，否則也不會留在公司那麼多年。」

蕭正楠稱近日忙於裝修BB房及聘請工人姐姐，為孩子出世做準備。他透露除了向朋友請教照顧孩子的心得，亦已報名上育嬰班，希望能成為稱職的爸爸。吳若希表示兒子當年出世後因黃疸病要「照燈」兩天，她當時擔心得似有抑鬱病，後來見兒子沒事才安心。吳若希說︰「子女是我最好的止痛藥﹗蕭正楠不用太擔心，我可以和他分享育嬰心得。」

《萬千星輝頒獎禮2024》將於1月19日舉行，入圍「飛躍進步女藝員」10強的關嘉敏稱有信心，但對手如陳曉華、陳懿德及陳楨怡均很強，自己如能躋身5強已很開心。她表示獲譚輝智投票支持，自己亦把男新人票投了給他。谷婭溦讚關嘉敏扮王菲和譚輝智神似，關嘉敏稱是化妝間同事功勞，亦感激李思捷曾給予意見。她透露將拍攝新劇，要為角色減10多磅體重，谷婭溦聞言說希望今年能再有機會拍劇。

（即時娛樂）