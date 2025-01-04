張衛健減產照顧年邁母親 周柏豪為陪子女即日來回北京 (20:08)

久未公開演出的張衛健（Dicky）今天（4日）與周柏豪等綵排HOY TV新春節目《粵來粵好過大年》，他否認因為電視台重金禮聘才答應演出︰「舊朋友邀請，我剛好有時間，活動地點又近家。酬勞可觀？我不談錢，主要是讓粉絲見見，知道我一切安好。」Dicky坦言自劇集《大帥哥》後便減產陪伴母親，同時讓自己有更多私人時間。他坦言母親已年紀老邁，現在每星期陪她覆診兩次，身在北京的太太張茜就重拾繪畫興趣。Dicky說︰「她畫花草樹木、動物。為我繪畫人像？我說了幾十年，由要求到請求，至今仍未成事。她說我很難畫，怕把我畫醜。」

周柏豪讚一同綵排演出的小朋友可愛，他表示每次外出工作時，一對仔女也會依依不捨。柏豪說︰「5歲大女以前會拉着我的褲子，不讓我出門。她現在會惜我的臉一啖，就讓我離開，但3歲細仔就會拉着我的褲腳，不准我走。兒子這舉動令我更冧，因為我在他出世後不久就返了內地工作10個月，未抱過BB時期的他。我回家時，他已會行會跑。我花了很長時間和他重建關係，現在聽到他說『不喜歡同事帶走爸爸』、『不喜歡爸爸的公司』、『只想爸爸留在家』這些話時會很開心。他跟我一樣愛唱歌演戲，我最想他將來陪我打籃球。」柏豪稱現在不用工作時都會盡量陪伴子女，試過即日來回北京。他表示農曆年後將開始巡唱，今年也會拍攝新劇，但不會是《多功能老婆》續集，並說此劇不會有續集。

（即時娛樂）