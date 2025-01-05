MC演唱會抱恙 頂硬上免「賦二代」失望 為未盡歌手責任致歉 (12:57)

MC張天賦合共5場﹑橫跨2個周末的《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會，在澳門倫敦人綜藝館舉行，昨晚（4日）來到第4場個唱，甫開場MC一口氣跳唱《百萬大道》、《Overkill》及《This is MC》，為個唱揭開序幕，當時未見異樣；惟到第2部分busking分享環節，MC與歌迷打招呼時，聲音沙啞鼻音甚重，隨即致歉表示自己抱恙演出，完騷前更再次抱歉未有以最好狀態演出，直言道：「好耐冇試過咁，多謝每位入場觀眾嘅支持令我捱到！」

患有大感冒的MC昨午綵排時，已不時邊抹鼻水邊唱歌，試唱了幾首歌後，隨即返後台休息，上台前再食藥控制病情。演唱會甫開唱3首歌，觀眾未發覺MC異樣，直至MC與昔日busking戰友Goo Chan合唱《這裡等》後，在和現場觀眾打招呼時，MC鼻音非常重及聲音沙啞，他說：「先戴定頭盔，好抱歉好抱歉，因為我認為自己冇盡好歌手職責，冇好好keep好自己身體，幾個鐘前係超級病，𠵱家我都係好渾渾噩噩，但無論如何都好，會用百二分精神去唱歌畀大家聽，你哋嘅歡呼聲都幫我嘅喇叭注入呢個嘅能量。」

往後的演唱，MC只是說話時鼻音重，唱歌未見大影響，只有在唱《隔牆有耳》及《夜曲》時，因咳嗽延遲入歌，但及後的《救命稻草》、《第二人格》及《小心地滑》這些高難度又要飊高音的歌曲時，MC仍保持水準，原定唱《時候不早》落台握手環節，也因MC的情况需要取消，MC語帶遺憾說：「非常之抱歉，今（昨）日未必可咁近距離見大家，我把聲好『萌』，為歌迷健康同安全，抱歉我今（昨）日落唔到嚟。」

到演唱會最後一首歌《世一》，MC終於鬆一口氣，亦說出了他全晚的擔憂：「必須再多謝每位入場觀眾！哎！幾辛苦都好，終於捱到呢到！今朝3點幾醒咗，我好耐好耐未試過咁唔舒服，必須再一次提醒大家，小心身體，保重身體！再次多謝每一位入場觀眾嘅支持，令我捱到！（深深嘆氣）原來有嘢唔得都可以變得，多謝你哋！多謝大家畀咗一個世一嘅晚上畀我！」MC演唱會完結，整個人體力不支，在工作人員扶住火速回酒店，以爭取休息回復狀態應付今晚尾場。

（即時娛樂）