MC演唱會抱恙 頂硬上免「賦二代」失望 為未盡歌手責任致歉 (12:57)

MC張天賦合共5場﹑橫跨2個周末的《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會,在澳門倫敦人綜藝館舉行,昨晚(4日)來到第4場個唱,甫開場MC一口氣跳唱《百萬大道》、《Overkill》及《This is MC》,為個唱揭開序幕,當時未見異樣;惟到第2部分busking分享環節,MC與歌迷打招呼時,聲音沙啞鼻音甚重,隨即致歉表示自己抱恙演出,完騷前更再次抱歉未有以最好狀態演出,直言道:「好耐冇試過咁,多謝每位入場觀眾嘅支持令我捱到!」

患有大感冒的MC昨午綵排時,已不時邊抹鼻水邊唱歌,試唱了幾首歌後,隨即返後台休息,上台前再食藥控制病情。演唱會甫開唱3首歌,觀眾未發覺MC異樣,直至MC與昔日busking戰友Goo Chan合唱《這裡等》後,在和現場觀眾打招呼時,MC鼻音非常重及聲音沙啞,他說:「先戴定頭盔,好抱歉好抱歉,因為我認為自己冇盡好歌手職責,冇好好keep好自己身體,幾個鐘前係超級病,𠵱家我都係好渾渾噩噩,但無論如何都好,會用百二分精神去唱歌畀大家聽,你哋嘅歡呼聲都幫我嘅喇叭注入呢個嘅能量。」

往後的演唱,MC只是說話時鼻音重,唱歌未見大影響,只有在唱《隔牆有耳》及《夜曲》時,因咳嗽延遲入歌,但及後的《救命稻草》、《第二人格》及《小心地滑》這些高難度又要飊高音的歌曲時,MC仍保持水準,原定唱《時候不早》落台握手環節,也因MC的情况需要取消,MC語帶遺憾說:「非常之抱歉,今(昨)日未必可咁近距離見大家,我把聲好『萌』,為歌迷健康同安全,抱歉我今(昨)日落唔到嚟。」

到演唱會最後一首歌《世一》,MC終於鬆一口氣,亦說出了他全晚的擔憂:「必須再多謝每位入場觀眾!哎!幾辛苦都好,終於捱到呢到!今朝3點幾醒咗,我好耐好耐未試過咁唔舒服,必須再一次提醒大家,小心身體,保重身體!再次多謝每一位入場觀眾嘅支持,令我捱到!(深深嘆氣)原來有嘢唔得都可以變得,多謝你哋!多謝大家畀咗一個世一嘅晚上畀我!」MC演唱會完結,整個人體力不支,在工作人員扶住火速回酒店,以爭取休息回復狀態應付今晚尾場。

