培生擂台｜梁敏巧冇現身撐場 BabyFace全程捱打稱已盡力 (13:25)

薛影儀以一身斯文造型到場，但表示不是來支持BabyFace，並說：「支持咪唔支持囉，唔好將我哋合照放上網。」（林祖傑攝）

鍾培生表示很想上台打，但媽媽不批准，每次講都嬲到要脫離母子關係。（林祖傑攝）

《東張西望》主持梁敏巧（右上圖）昨晚沒有現身撐場，BabyFace全程捱打，兼多次被打臉，最後拳證基於安全理由，決定終止比賽，判對方獲勝。（林祖傑攝／資料圖片）

《培生擂台：無敵盃》昨晚（4日）於灣仔修頓場館舉行，鍾培生父母到場支持，鍾培生表示很想上台打，但媽媽不批准，每次講都嬲到要脫離母子關係。

問可考慮安排上台和父母打一場？他笑道：「我唔夠阿媽打，由細到大都畀阿媽打，爸爸就唔會喇，年紀大費事打親佢。」YouTuber Andy哥獲ERROR成員193（郭嘉駿）和阿Dee（何啟華）撐場，而BabyFace（黃駿濠）的女神《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）未有現身，不過其另一女神薛影儀，就以一身斯文造型到場，但阿儀表示不是來支持他，並說：「支持咪唔支持囉，唔好將我哋合照放上網。」

BabyFace於台上與「魔筋斌叔」對戰，獲觀眾大叫他所傾慕的「東張女神」Maggie名字打氣，可惜未有提高勝算，全程捱打，更慘被打到跌低兩次，最終拳證基於安全理由，決定終止比賽，判對方獲勝，BabyFace表示自己有勇氣站在台上已經好勇敢，更在台上公開向Maggie早前受訪為他加油道謝。

BabyFace賽後受訪表示，輸是意料之內，但不足1個月時間盡量操弗自己，已經盡了力，雖然狂被打面，但沒有整花BabyFace，他說：「我覺得好似『還原靚靚拳』咁，塊面仲瘦咗添，我都企得番起身，想繼續打落去，相信你表現到男子漢一面，會增加識女仔機會。」

問可覺得表現能吸引到Maggie眼球？他說：「Maggie鍾意嘅男神彭于晏打搏擊，我覺得搏擊精神係食得起拳頭，依然企得起身，表現到男子漢精神，我覺得自己正正表現到，對佢印象會有upgrade。」BabyFace表示對方已透過訪問對他表達關心，相信是因工作而來不到。

問為何在台上只多謝Maggie不多謝阿儀？他指阿儀想低調，私下已多謝對方。他透露未來可能會拍戲，正洽談當中，問是否想入娛樂圈與Maggie更親近？他即道：「唔好講到咁白啦！大家都知。」

（即時娛樂）