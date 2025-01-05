高海寧珍惜事業運無暇談情 林襄首亮相港綜藝 唔介意濕身 (13:59)

高海寧（左圖）農曆年也要開工沒假放，其間與蘇民峰師傅到洛杉磯登台；陳靜讚林襄有禮貌。（柯美攝）

高海寧（高Ling）、陳靜（Dada）、林襄、郭珮文、蕭正楠、吳若希、朱敏瀚和鄧智堅等，昨晚（4日）錄影《大師兄新春感謝祭》。高Ling在深圳拍攝新劇《夫妻的博弈》已3個月，她表示今次錄影是為宣傳賀歲片《麻雀女王追男仔》，完成錄影即返深圳繼續拍攝。

她指新劇於本月中會移師返港拍攝，農曆年也要開工沒假放，其間與蘇民峰師傅到洛杉磯登台及多逗留2天休息。問到會否趁機問師傅指點迷津？她說：「想向師傅請教如何保持事業運暢旺、更多財運和身體可以好一些，因經常出現小毛病，長期流鼻水，又濕疹上眼等，現在都有點胃痛。」

至於愛情運就無意問師傅，她笑言沒時間談情說愛：「每日都在工作，我好享受現在的生活，目前先努力掙錢，珍惜事業運，朋友想介紹男友給我認識，我都說暫時不要。」

高Ling稱去年是豐盛一年，有不同挑戰和突破，劇集《新聞女王》又為她帶來女配角獎，開心獲得認同。問會否買禮物獎勵自己？她說：「想買樓，但要儲多一點錢，包包沒興趣，因為沒時間用，反而會買珠寶和手表可以保值。（會否在內地置業？）未有計劃。」

Dada剛完成3部電影，其中2部是賀歲片《麻雀女王追男仔》及與姜皓文合演的《哈哈哈新年喜戲》，今個農曆年要宣傳電影未能休息。在《麻》片，她與來自台灣的林襄有不少對手戲，她表示戲裏戲外都視對方為小妹妹，又讚林襄是好女孩及有禮貌。

由於林襄首次上香港綜藝節目，Dada事前略為講解，對方在台灣曾參與過很多綜藝，應玩得好叻。林襄表示看過《獎門人》，最想玩「開口中」，不介意被掟奶油，亦不介意濕身。另外，林襄在台北有份參與的除夕倒數晚會，被爆有工作人員在搭建舞台時，不慎從高架上墮地身亡，林襄吃驚說：「真的嗎？我沒看新聞。」

（即時娛樂）