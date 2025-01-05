陳山聰叫發哥做「周老師」 催胡定欣結婚：快啲請飲 (14:23)

朱敏瀚表示只睡了2小時，但平時有練跑，所以應付到2公里；陳瀅新一年的目標是做個健康的人。（林祖傑攝）

陳山聰﹑陳瀅﹑朱敏瀚﹑阮浩棕﹑孔德賢和胡鴻鈞等，今晨（5日）由無綫高層樂易玲帶隊，到港珠澳大橋（香港段）參與2公里賽事，陳山聰表示想跑足全程，因2公里對他而言實在太短，他笑道：「真係濕濕口都唔夠，未熱身就完。」

他指去年曾報名與周潤發跑半馬，但因要開工未能出席，之後已參加另一賽事，他說：「我私下同發哥跑過好多次，發哥好好，我叫佢周老師，因為一齊跑時，佢教咗我好多，希望喺賽道上可以遇到佢。」

陳山聰表示有新目標，盼花時間練跑，問是否想重組「Crazy Runner」？他說：「我哋一向有跑，只係夾唔啱時間，『Crazy Runner』唔只係個名，而係個精神，我覺得精神緊要過一切，未能夠一齊跑，各自做運動，保持個精神就OK！」

問胡定欣有拖拍是否少跑？他說：「要甜蜜下，不過佢好努力有做運動，甜蜜得嚟都要做運動，我哋食過飯。（向定欣催婚？）催緊，新年新願望，叫佢快啲請飲。」

陳瀅剛從溫哥華探親後返港，假期都是飲飲食食，沒時間做運動，熱身時因太久沒運用肌肉，被朱敏瀚取笑，她說：「去咗2個禮拜，不過又冇肥到，我定咗2025年新目標，就係做健康嘅人，要食得健康啲，做多啲運動，早睡早起。」

朱敏瀚表示只睡了2小時，但平時有練跑，所以應付到2公里，但沒有約過緋聞女友陳曉華練跑，陳瀅指與陳曉華打過網球，稱對方有運動細胞。陳瀅早前到沖繩出席友人婚禮，與男子頭貼頭合照疑有新戀情，她則指對方只是好朋友，對方有另一半。

（即時娛樂）