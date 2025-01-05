鬼們之蝴蝶大廈｜曹佑寧遇靈異事 險遭燈具擊中 何超儀稱人比鬼更可怕 (15:50)

由錢人豪執導、金鐘獎最佳女主角尹馨監製及主演，聯同白靈、馮淬帆、何超儀、曹佑寧及安心亞等藝人演出，以台灣最有名的猛鬼大廈為藍本，電影《鬼們之蝴蝶大廈》透過驚嚇同時觸動人心的故事，道出人比鬼可怕的殘酷現實。

錢導演昨日（4日）現身到奧海城，出席《鬼們》特別場，與影迷近距離分享，黃夏蕙及演員陳建興亦到場參與。錢人豪指蝴蝶大廈在過去20多年，發生過多宗意外，是台灣最著名的猛鬼大廈：「電影裏面場景都是搭建，因為大廈不讓我們拍攝，但還是有靈異事件，那個場景裏的假廁所，一直聽到冲馬桶的聲音。」

曹佑寧接受越洋電話訪問時透露，遇到靈異事件，他說：「通常在開拍前都會拜拜（拜神），但那天我沒有拜，就直接到了現場，結果我在看燈光時候，攝影師叫我往後一點，一往後，燈具就從我前方落下，大家就有點嚇到，然後我就趕快去拜拜。」

雖然拍攝期間怪事不斷，但導演是次最想表達的是「人比鬼可怕」：「我覺得鬼還會講道理，就像戲中Josie（何超儀）覺得自己不能隨便找個替身，因為她害怕『輪迴』會抓她，害我們的都是人。」何超儀雖然未有現身活動，但她接受電話訪問時亦提到：「我絕對相信人比鬼更可怕，我曾經有過多次撞鬼經驗，但係佢哋都冇惡意，只係可能會有啲要求，亦都唔會傷害你。但係人唔同，人可以為利益出賣至親，甚至不擇手段，呢樣比鬼可怕好多。」

超儀又表示再與錢導合作，認為兩人多了默契：「合作起嚟好得心應手，尤其係佢有好好嘅攝影、燈光同美術團隊，對影像處理好有水準。」她透露戲中的角色是引發整個故事的關鍵人物：「係令大家意想不到嘅燒腦設計，所以請容許我賣吓關子，等觀眾入戲院發現。」戲中還有另一位香港影迷非常熟悉的演員馮淬帆，超儀指對方是她很敬佩的前輩：「佢以前嘅作品，《五福星》系列同《精裝追女仔》系列一直陪伴我成長，帶畀香港人好多歡樂回憶，但係我個人最欣賞嘅，反而係佢喺《癲佬正傳》入面做嗰個社工， 好細膩又感人，充滿層次，可惜我今次同佢冇對手戲。」

早已移居台灣的馮淬帆，神隱五年未有出席公開活動，這次能夠邀請他為《鬼們之蝴蝶大廈》演出，無論港台的影迷都相當期待。戲中他與曹佑寧飾演兩爺孫，雖然有一段時間未有在大銀幕演出，但馮淬帆早前在訪問中笑指，從未刻意為拍攝準備：「我應該算係天才型演員，我唔係學院派，我呢種係自然派，事前設計太多反而會太用力。」他表示出道多年，亦曾遇過靈異事件，見過劇組人員隨地小解，未知是否得罪鬼神，突然就對着大樹狂打，馮淬帆說：「我以後出外景，都會用中文、英文、台語同廣東話講『唔該借借』，唔可以唔尊敬鬼神。」坦承自己患有糖尿病的他，近年過着簡單的生活，飲食很清淡，最喜歡閒時相約朋友打桌球，生活愜意。

飾演孫仔的曹佑寧說：「我沒有跟馮淬帆大哥對戲，但他是個小時候看電影都會看到的經典人物，這次可以跟他參與同一齣作品，我覺得很榮幸。」曹佑寧又讚白靈：「我覺得她是非常努力、認真的前輩。有場戲，白靈姐要守住她的雜貨店，做很多情緒表演，她進入角色之後，發瘋起來完全沒有辦法被打斷，喊Cut之後，過了10秒到15秒，她還在繼續發瘋，非常厲害！」

電影《鬼們之蝴蝶大廈》是錢導第九部作品，他坦言不是科班出身的導演：「記得聽過一句話，一個電影的風格，就該是導演的性格的縮影，我很難也不會拍那些小情小愛，很多人以為我拍的那些荒誕誇張暴力冷冽的社會底層黑暗，都是我臆測幻想出來的，不，那就是我曾經歷過的生活，很多人沒經歷過就以為沒有發生過。」

他直言人比鬼可怕，錢導年輕時在街頭打拼，試過擺地攤，看到很多不同的故事：「那個年代，台北市電影還有子夜場，半夜三點酒店小姐下班，整條路上鶯鶯燕燕、花枝招展，燈紅酒綠、很像金城武演的那部電影，不夜城開場的場景。」

他特別向香港影迷推薦兩場戲，先是曹佑寧飾演的小梁，在地下室遇見當年原本要帶他一起跳樓的母親：「再來就是我很喜歡水塔那場充滿屍體的畫面，還有陳薇（尹馨 飾）走出電梯在幽暗的地下室，面對背對著她的女鬼那場戲，差點就被捉交替（做替身）。」提到香港的演員，錢導表示很想再跟林雪合作。

（即時娛樂）