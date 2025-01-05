張婉婷重看32年前《我愛扭紋柴》 對瘋狂拍攝手法感不枉此生 (16:44)

由康文署電影節目辦事處推出的放映節目「啓系列2024：嶺南影像—港澳深穗電影交流展」深受影迷支持。由5位影帝影后包括周潤發、鄭裕玲、毛舜筠、黃秋生和劉嘉玲主演，於1992年上映的電影《我愛扭紋柴》，近日成為交流展放映其中一部香港電影，更邀請《我》的編劇之一張婉婷，親臨電影資料館出席映後會和影迷交流及分享。

交流展策展人羅卡問張婉婷，是否很久沒看過《我》這部電影？張婉婷說：「當初要用很短時間拍畢這部電影，不知為何有人請我們去拍賀歲片，我們不是拍賀歲片的人，要於2個月內完成劇本，以及拍完整部電影趕檔期，因為賀歲片要笑，不可以死人冧樓，那時我們住西貢，每天也會經過坑口，坑口有一班『圍頭飛』，每天也在打麻將，他們很年輕，像當日電影中周潤發那種年紀樣貌，他們由早到晚都在打牌，旁邊又泊了很多部Benz，都是他們駛過來的。」

她續說：「因經常經過那個地方，便結識了他們，我問為何你們『唔使Do嘅？』，你們每天也在打麻將，感覺很高興。」他們回應說：「牛耕田，馬食穀，老竇掙錢仔享福。」張婉婷續說：「聽他們這樣說，又好像很理所當然，原來這個世界真的有這樣的人。後來發覺他們一出世，便有一塊地，像現在一樣擁有的丁屋般，大家都知圍村比較重男輕女，他們一出世便『唔使Do』，如果你生男丁，就可以切燒豬，在祠堂處像片中男主角周潤發那麼威風；但做女人則連在祠堂吃飯也不可以，她們只可以煮飯，煮完飯後只能躲在廚房吃飯，不可走出大堂，於是便有這個構思，拍這班鄉下飛的故事，周潤發本身在南丫島出世，他很熟練圍頭話，他也有一塊地在南丫島，他一聽到這個故事後，覺得非常高興，因為可以做自己，當時他一講圍頭話，我們便捧腹大笑，我不知道你們是否聽得懂？但就算你們聽不明白，也會覺得很好笑。」

她接着說：「當時我們覺得這個setting，已經很好笑，再加上一個衰女包─鄭裕玲她演得很像，外出多年覺得自己很醒目，成日滿口Cockney English，但又有女性主義的元素，於是周潤發和鄭裕玲有很大分歧，笑片或者戲劇，需要有大分歧，如何由分開到慢慢磨合，再到大團圓結局。

其實《我》還有另外一個結局，但剛放映的版本並沒有包括在內，那個結局是因為這是新年戲，DoDo已經生了幾個仔，家中環境非常亂，DoDo又不懂得照顧小孩子，周潤發抱住個仔，但不覺意把他放在冰箱，這是呼應開場時，周潤發於冰箱把衣服拿出來那一幕。」

有觀眾問張婉婷，這部戲面世32年，現在重看有什麼感覺？當時拍攝時有什麼趣事或難忘事？張婉婷憶述說：「現在重看《我愛扭紋柴》，感覺上節奏有點慢，但因為演員做得很好，笑到碌地，拍笑片好好玩，在現場你便可以不停笑，特別有一場戲﹐是由周潤發和黃秋生負責，他們很厲害，一take過便拍完，那時候黃秋生還是新人，我記得他還因為這部戲，而候選電影金像獎最佳男配角獎項，秋生曾和我研究如何突出他的角色，他並不是要求我加戲分，他反而說當他的角色說話時，能否以大大聲聲調處理？我們非常欣賞他這個提議，你們看到在電影中他大聲說話時，部分場景會拍到有點搖搖欲墜感覺。」

有觀眾問及張婉婷有沒有在坑口村取景？張婉婷說：「這部戲沒有在坑口取景，不過既然那幾個圍頭飛也不用工作，我找了他們幫手在電影中做周潤發的跟班。」

她同時透露：「因為這部電影很趕，當時有兩組拍攝單位分開拍攝，當年除夕倒數後大家繼續慶祝時，我們和剪接師倒數完，便立刻回剪接室工作，務求盡快剪好這部電影。有些人以為我們是文藝人，並不能吃苦，我們非常能屈能伸，可以日以繼夜剪片，很多人買水果給我們吃，但我們根本沒時間吃，這套戲很特別，因為我從來沒有試過拍得這麼趕，我們也趕上那個瘋狂年代拍攝手法，當然有些人比我們更瘋狂，但能夠試過這種瘋狂拍攝方法，真的不枉此生。」

（即時娛樂）