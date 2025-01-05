叱咤男金Ian認唱歌表現不好 回應張敬軒被指出人情牌說法 (17:07)

有網民質疑張敬軒打出人情牌，才令Ian獲獎之說，Ian對此說法亦覺得好有趣。（資料圖片/鍾偉茵攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、樂隊ROVER、李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、陳凱詠、周殷廷及女團Beanies，昨晚（4日）於主題公園參與《零碳演唱會》，透過分享日常生活減碳小貼士，提醒大家要支持環保。

Ian在剛過去的叱咤頒獎禮大豐收，個人獨攬4個獎，不過頒獎禮賽果惹爭議，不少網民認為馮允謙於男歌手及唱作人獎，均敗在Ian之下屈居銀獎，替馮允謙不值。

Ian表示有留意該報道，大讚馮允謙是值得獲獎歌手，而其他沒有獲頒金、銀、銅獎的歌手，也不代表他們不值得有獎，只是暫時未有被嘉許的機會。Ian自言獲獎是他的幸運而已：「每個頒獎禮，只是作為客人身分出席，至於應不應該得獎？得什麼有獎？客人都沒有太大資格去評論。」

當晚Ian發表「還獎宣言」，在台上分享跟張敬軒的故事，對於有網民質疑，張敬軒打出人情牌才令Ian獲獎之說，Ian對此說法亦覺得好有趣，他說：「如果張敬軒有這個能力，為什麼他不讓自己得獎？我明白大家都有自己情緒和意見，但事實就在眼前，張敬軒都是作為客人，不明點樣可以用到人情牌或者干涉獎項分配？」

Ian坦言自己受影響而感不開心，重提當晚上台唱歌表現不夠好，因之前沒有預計自己會得獎要上台唱歌。他說：「知道得獎一刻，腦袋一片空白，心跳好快呼吸不到。當然不能因此當作借口，唱得不好自己責無旁貸，要加緊練習做好自己。」Ian又稱已歸還獎座給張敬軒。

談到姜濤同樣因得獎被質疑，表現得不太開心，Ian也關心對方，並和姜濤傾過：「相信他大個仔會OK，我只在適當時候，給他空間慰問一句半句，他會懂得處理。」Ian表示頒獎禮過去，一切重新開始，回歸正常生活，他重申得獎只是幸運，會繼續努力作歌，等適當時候才請隊友食飯。另外，Ian今天（5日）聯同許恩怡和導演梁禮彥到戲院為《久別重逢》謝票。

（即時娛樂）