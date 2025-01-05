李幸倪花5位數請食飯 做「萬年女金」有難度 衛蘭4月巡唱賀入行20年 (17:35)

MIRROR的陳卓賢﹑柳應廷﹑李駿傑和邱士縉，聯同李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、陳凱詠、周殷廷﹑ROVER及女團Beanies等，昨晚（4日）於主題公園參與一個演唱會。陳凱詠與柳應廷首次演繹合唱版《間歇性休眠》；Gin Lee與李駿傑合唱《可惜我們沒有》，MIRROR 4子合唱《IGNITED》，惹歌迷尖叫，氣氛熾熱。

Gin Lee奪得新城勁爆女歌手金獎及叱咤樂壇女歌手金獎，成績彪炳，已按承諾「找數」，請同事食飯慶功，花5位數字請客也覺開心和值得。她計劃豪請家人於農曆年旅行，及準備將新年開工利市加碼，期望大家開心。

問有否信心在之後的樂壇頒獎禮，也取得好成績？Gin Lee表示2025年剛開始，只會繼續努力向前。問到想不想挑戰成為「萬年女金」，她認為有難度，但仍盡力做到最好，她說：「今次奪『金』，好像完成個人清單上其中一項，下個目標希望開夠5場紅館騷。」向來將私人感情事低調處理，Gin Lee繼續避談，強調暫時未有好消息宣布。

衛蘭超過1年未有在港公開演唱，昨晚上台唱歌前心情緊張，她表示掛念歌迷。她最近參與《聲生不息•大灣區季》，被古巨基形容為「港樂寶藏」，對於獲讚衛蘭感到開心。

慶祝今年入行20周年，衛蘭4月開始展開巡迴演唱會，首站在廣州，稍後安排香港站演出。她準備為巡唱錄製主題曲：「我將有份參與創作給意見，歌詞內容分享關於入行20周年感受。原來今年我已42歲，大個女。感情方面未有著落，希望今年有拖拍，如果能一擊即中（結婚）更好啦！」

（即時娛樂）